Wokół niełatwych rodzinnych relacji koncentruje się akcja filmu "Syn" Floriana Zellera. Reżyser oscarowego "Ojca" premierowo pokaże swój obraz na rozpoczynającym się w środę 79. festiwalu filmowym w Wenecji. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun filmu.

W 2020 roku Zeller nakręcił film "Ojciec" z nagrodzonym za swoją kreację Anthonym Hopkinsem oraz Olivią Colman w roli jego córki. Hopkins wciela się w tym filmie człowieka, u którego postępuje choroba Alzheimera.

Teraz reżyser przeniósł na ekran swoją kolejną sztukę teatralną. "Syna" napisał wspólnie z Christopherem Hamptonem. W rolach głównych pojawiają się Hugh Jackman i Laura Dern, ale w obsadzie znalazł się także Anthony Hopkins.

Bohaterem filmu "The Son" jest Peter (w tej roli Jackman), który próbuje sobie ułożyć życie u boku nowej partnerki, z którą mają dziecko. Wszystko się skomplikuje wraz z pojawieniem się jego byłej żony Kate (Dern), która zjawia się wraz z ich nastoletnim synem Nicholasem, zagubionym młodym człowiekiem, który jest niespokojny, nieobecny i wściekły. Od miesięcy nie chodzi do szkoły i - podobnie jak matka - potrzebuje pomocy Petera. Chce na próbę zamieszkać z ojcem.

To głęboko ludzka historia, która, wierzę w to, połączy nas wszystkich. Mam nadzieję, że widzowie będą głęboko poruszeni losami tej rodziny. Zarówno Hugh jak i Laura potrafią naturalnie pokazać ciepło, współczucie i wrażliwość swoich bohaterów. Zaproszą widzów do uchwycenia każdej chwili. Opowieść rozgrywać się będzie w tętniącym życiem Nowym Jorku, który sam będzie bohaterem filmu. 'The Son' sprawi, że poczujemy chęć zadzwonienia do naszej rodziny i przyjaciół, aby powiedzieć im, że są kochani i nie są sami - mówi o swoim filmie Florian Zeller.

Światowa premiera odbędzie się 7 września na festiwalu filmowym w Wenecji.