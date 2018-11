Lech Majewski wrócił do Zamku Książ w Wałbrzychu. Kręci tu sceny do swojego nowego filmu "Brigitte Bardot cudowna", w którym grają m.in. Magdalena Różdżka, Andrzej Grabowski i Tomasz Sapryk. Zobaczcie zdjęcia z planu.

Lech Majewski, Tomasz Sapryk i Bogdan Kalus na planie "Brigitte Bardot cudownej" / matriały prasowe /

W eklektycznych przestrzeniach zamku trwają zdjęcia do ekranizacji książki Majewskiego pt. "Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot cudownej", którą napisał na emigracji. W produkcji wystąpią m.in. Magdalena Różdżka, Andrzej Grabowski czy znani z serialu "Ranczo" Bogdan Kalus i Tomasz Sapryk.

A rolę Brigitte wcieli się 31-letnia Joanna Opozda. Jej próbne zdjęcia osobiście zaakceptowała legendarna BB.

Zdjęcia do "Brigitte Bardot cudowna" będą także dawnym pałacu Magnisów w Bożkowie, a także w Katowicach, Zabrzu oraz w Sosnowcu.



W oficjalnej zapowiedzi czytamy, że to historia oparta na motywach podróży Telemacha w poszukiwaniu ojca, podobnie jak i u Homera pełna spotkań z postaciami mistycznymi, znajdując analogie w mitologii współczesnej kultury masowej i politycznej. Jest połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Główny bohater, Adam, mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama bronił Wielkiej Brytanii jako pilot II wojny światowej i słuch o nim zaginął. Nie wiadomo czy pozostał w Anglii, czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć prześladowań. Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy nie widział swojego ojca, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny.



Plan filmu "Brigitte Bardot cudowna" na Zamku Książ w Wałbrzychu / matriały prasowe /

Lech Majewski bardzo często kręci na rodzinnym Śląsku (reżyser urodził się w Katowicach). To w tej części kraju powstały m.in. "Młyn i krzyż" czy "Angelus".

W 2016 roku na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu nakręcił "Dolinę Bogów" z Johnem Malkovichem i Joshem Hartnettem w rolach głównych.

Bogdan Kalus i Tomasz Sapryk na planie filmu "Brigitte Bardot cudowna" / materiały prasowe /

Ekipa na planie filmu Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna" / materiały prasowe /

Zamek w Wałbrzychu był scenerią ponad dwudziestu filmowych produkcji. To tu w 1976 roku Jerzy Hoffman kręcił "Trędowatą" - na Tarasie Wodnym i Tarasie Zachodnim odbywało się wielkie garden party ordynata Michorowskiego. Scena przemienienia księcia Mateusza w szpaka w "Akademii Pana Kleksa" (1984, reż. Krzysztof Gradowski) została zaś nagrana na punkcie widokowym grób Olbrzyma, z którego widać zamek Książ oraz Stary Książ. A w 2013 roku kręcono historię pierwszej romskiej poetki, której wiersze zostały spisane i przetłumaczone na język polski ("Papusza" w reż. Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze).



(k.s.)