W wieku 48 lat zmarł Brandon Blackstock – znany amerykański agent talentów i producent telewizyjny. Informację o jego odejściu przekazał rzecznik rodziny. Blackstock przez ponad trzy lata zmagał się z chorobą nowotworową. Jego śmierć poprzedziło odwołanie rezydentury Kelly Clarkson w Las Vegas. Artystka zdecydowała się zawiesić występy, by być przy dzieciach w tym trudnym czasie.

Brandon Blackstock i Kelly Clarkson jeszcze razem na zdjęciu z 2013 roku / Win McNamee / POOL / PAP/EPA

O śmierci Brandona Blackstocka jako pierwsze poinformowały amerykańskie media, powołując się na oświadczenie przekazane przez rzecznika rodziny. Producent i agent talentów od ponad trzech lat walczył z rakiem. Jak podkreślają bliscy, przez cały ten czas wykazywał się ogromną odwagą i siłą.

"Odszedł spokojnie, otoczony najbliższymi. Dziękujemy za wasze myśli i modlitwy i prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie" - przekazał przedstawiciel rodziny w oświadczeniu dla "Entertainment Weekly". W chwili śmierci Blackstock miał 48 lat.

Kariera i życie prywatne

Brandon Blackstock był postacią dobrze znaną w branży rozrywkowej. Przez lata pracował jako agent talentów, współpracując z wieloma gwiazdami amerykańskiej sceny muzycznej i telewizyjnej. W 2013 roku poślubił Kelly Clarkson - popularną wokalistkę, laureatkę trzech nagród Grammy i gwiazdę amerykańskiej estrady.

Blackstock nie tylko był mężem Kelly Clarkson, ale również jej menedżerem. Odpowiadał za rozwój jej kariery, a następnie pełnił funkcję producenta wykonawczego programu "The Kelly Clarkson Show", który odniósł duży sukces w amerykańskiej telewizji.

Po rozstaniu z Clarkson w 2020 roku Blackstock wycofał się z branży show-biznesowej. Zamiast życia w blasku fleszy Los Angeles, wybrał spokojniejszą codzienność w Montanie. Tam, z dala od mediów, spędzał czas z rodziną i bliskimi.

Burzliwy rozwód i batalia o dzieci

Związek Clarkson i Blackstocka był szeroko komentowany w mediach, zwłaszcza w kontekście ich głośnego rozwodu. Para przez wiele miesięcy toczyła sądową batalię o opiekę nad dziećmi, podział majątku oraz wysokość alimentów. Ostatecznie w 2022 roku sąd sfinalizował rozwód, przyznając główną opiekę nad dwójką dzieci Kelly Clarkson.

Mimo zakończenia związku, losy Blackstocka i Clarkson wciąż budziły zainteresowanie fanów i mediów. W ostatnich tygodniach artystka zdecydowała się zawiesić swoją rezydenturę w Las Vegas. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu wyjaśniła, że chce być przy swoich dzieciach w obliczu choroby ich ojca.

Kelly Clarkson zapowiedziała, że wróci na scenę w listopadzie.