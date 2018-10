Jeden z największych rockowych zespołów świata, Bon Jovi ogłasza powrót do Polski, w ramach triumfalnej światowej trasy, która miała już swój przystanek w USA, Kanadzie, Brazylii, Argentynie i Chile, a pod koniec 2018 roku zawita jeszcze do Japonii i Australii. To był wyjątkowy rok - ponad 80 koncertów oraz wprowadzenie zespołu do Rock And Roll Hall Of Fame. Europejska trasa This House Is Not For Sale to kolejne wielkie wydarzenie w ich karierze.

Bon Jovi zagra pierwszy w historii koncert w Warszawie na stadionie PGE Narodowym, który może pomieścić 50 000 osób. Ogromne koncerty, dziesiątki tysięcy zjednoczonych ludzi, to właśnie to co lubimy robić najbardziej - powiedział Jon Bon Jovi.

Sukces ostatniego albumu This House Is Not For Sale, który zadebiutował na najwyższych miejscach list przebojów na całym świecie, był kulminacją burzliwego okresu w trzydziestoletniej historii grupy. W 2016 roku rozpoczęła się seria kameralnych występów zespołu, album stał się punktem wyjścia nowej ery dla Jona Bon Jovi i jego zespołu.

Zespół bardzo się zmienił od czasu ostatniego tournée. W 2013 trasa “Because We Can World Tour" była ich trzecią od sześciu lat, która znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej dochodowych tras koncertowych świata (wyczyn, który udało się osiągnąć tylko The Rolling Stones).

W skład zespołu wchodzą David Bryan i Tico Torres, którzy obok Jona należą do pierwotnego składu zespołu, a także długoletni basista Hugh McDonald, współproducent i współautor tekstów John Shanks, multiinstrumentalista Everett Bradley i główny gitarzysta Phil X, który dołączył do zespołu na trasie koncertowej w 2013 roku.

Staliśmy się nowym, odmłodzonym Bon Jovi - mówi Jon. Z odświeżonym składem brzmimy lepiej niż kiedykolwiek i cieszymy się każdą minutą spędzoną razem. Stanowimy zespół, dostarczamy sobie i fanom niezapomnianych wrażeń i przeżywamy wszystko na nowo - dodaje.

Trasa skupia się na muzyce i piosenkach, czyli filarze działalności zespołu - który doprowadził do sprzedaży ponad 130 milionów płyt Bon Jovi. Podczas trasy zespół ma możliwość doboru repertuaru spośród 95 piosenek, który może zmieniać każdej nocy. Na pewno nie zabraknie utworów wszech czasów, takich jak: “You Give Love A Bad Name", “It’s My Life", “Wanted Dead Or Alive", “Bad Medicine", “Who Says You Can’t Go Home", “Keep the Faith", “Always", “Have A Nice Day" i oczywiście “Livin’ On A Prayer."

Bilety:

Przedsprzedaż dla Fan Clubu:

30.10 godz. 09:00 - 05.11 godz. 18:00.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy:

31.10 godz. 10:00 - 5.11 godz. 22:00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników Live Nation:

2.11 godz. 10:00 - 5.11 godz. 22:00.







Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 6.11 o godz.10:00.

DATY TRASY KONCERTOWEJ THIS HOUSE IS NOT FOR SALE 2019

Maj 2019

31 - Rosja - Moskwa, Luzhniki Stadium

Czerwiec 2019

2 - Estonia - Tallinn, Song Festival Grounds

5 - Szwecja - Sztokholm, Tele2 Arena

8 - Norwegia - Stavanger, Viking Stadium

11 - Dania - Sønderborg, Slagmarken

13 - Holadnia - Nijmegen, Goffertpark

15 - Irlandia - Dublin, RDS Stadium

19 - Wielka Brytania - Liverpool, Anfield

21 - Wielka Brytania - Londyn, Stadion Wembley

23 - Wielka Brytania - Coventry, Ricoh Arena

Lipiec 2019

3 - Niemcy - Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

5 - Niemcy - Monachium, Olympiastadion

7 - Hiszpania - Madryt, Wanda Metropolitano Stadium

10 - Szwajcaria - Zurych, Stadion Letzigrund

12 - Polska - Warszawa, PGE Narodowy

14 - Belgia - Werchter, TW Classic

17 - Austria - Wiedeń, Ernst-Happel Stadion

19 - Austria - Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21 - Rumunia - Bukareszt - Piata Constitutiei