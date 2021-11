Święto kina ze Stanów Zjednoczonych, czyli American Film Festival we Wrocławiu. Teatralna premiera "Niepamięci" z gwiazdorską obsadą. I międzynarodowe święto autorów zdjęć filmowych, czyli Camerimage w Toruniu. To ważne wydarzenia kulturalne nadchodzącego tygodnia.

AMERICAN FILM FESTIVAL

We wtorek 9 listopada zacznie się stacjonarna odsłona tego festiwalu. We wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty będzie można zobaczyć perły kina niezależnego, Hollywood z górnej półki i amerykańską klasykę. W programie festiwalu jest aż 110 produkcji, a 54 zostaną pokazane w Polsce po raz pierwszy. 12. edycję American Film Festival otworzą filmy "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona oraz "C’mon C’mon" Mike’a Millsa. W obsadzie Kuriera są m.in.: Bill Murray, Frances McDormand, Léa Seydoux czy Timothée Chalamet. A w "C’mon C’mon" zobaczymy pierwszy filmowy występ Joaquina Phoenixa po nagrodzonej Oscarem roli w "Jokerze". Festiwal zamknie pokaz filmu "Oczu Tammy Faye" w reżyserii Michaela Showaltera. Jego bohaterką jest ewangelistka, która w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, wspólnie ze swoim mężem, zbudowała największą na świecie religijną sieć medialną i chrześcijański park rozrywki. Główne role zagrali Jessika Chastain oraz Andrew Garfield.

John Waters, "król kampu", będzie gościem specjalnym American Film Festival. W programie są też retrospektywy twórczości Idy Lupino i Jima Jarmuscha. Wirtualna część festiwalu potrwa od 1 do 14 grudnia.

"NIEPAMIĘĆ" W TEATRZE

Spektakl "Niepamięć" powstaje w koprodukcji warszawskiego Teatru Garnizonu Sztuki oraz Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. W obsadzie są Agnieszka Więdłocha, Karolina Gorczyca, Magdalena Kumorek, Rafał Królikowski, Krzysztof Czeczot, Marcin Korcz, Krystian Pesta. Autorem sztuki jest Marek Modzelewski, a reżyserem Piotr Ratajczak. Premiera warszawska odbędzie się 12 listopada. "Niepamięć" to historia o relacjach międzyludzkich, zaufaniu i rachunku jaki życie wystawi każdemu z nas. Twórcy spektaklu pytają "czy da się rozliczyć przeszłość?". I przekonują, że czasem wypieramy informacje, których nie chcemy pamiętać, bo są dla nas bolesne.

MIĘDYNARODOWY CAMERIMAGE

Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE potrwa w Toruniu od 13 do 20 listopada. Zacznie się uroczystą Galą Otwarcia oraz seansem "The Tragedy of Macbeth" w reżyserii Joela Coena i z czarno-białymi zdjęciami Bruno Delbonnela. Głównie role zagrali Denzel Washington i Frances McDormand, a film jest ekranizacją dzieła Williama Szekspira.

Drugim filmem otwarcia będą "Matki równoległe" w reżyserii Pedra Almodóvara i ze zdjęciami José Luisa Alcaine'a. Na finał Camerimage będzie specjalny pokaz "Nie czas umierać", ostatniego filmu z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Pokaz zapowiedzą twórcy filmu, czyli reżyser Cary Joji Fukunaga oraz autor zdjęć Linus Sandgren. Ważną częścią festiwalu jest Konkurs Główny. Co roku kilkunastu wyśmienitych autorów zdjęć walczy o Złotą, Srebrną i Brązową Żabę. Szefem jury Konkursu Głównego będzie w tym roku brytyjski reżyser Joe Wright, twórca filmów "Pokuta", "Czas mroku" czy "Cyrano".