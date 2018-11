Wisior ozdobiony diamentami i wielką perłą, należący dawniej do królowej Francji Marii Antoniny, został sprzedany na aukcji w Genewie. Cena? Ponad 36 mln dolarów. To rekordowa suma uzyskana za pojedynczą perłę - informuje organizator aukcji, dom Sotheby's. Wyceniany wcześniej na sumę od 1 do 2 mln dolarów wisior kupił prywatny nabywca, który chciał zachować anonimowość. Na aukcji w Genewie pod młotek trafiło w sumie dziesięć klejnotów Marii Antoniny, m.in. diamentowa brosza, którą sprzedano za 1,75 mln dolarów, i perłowa, wysadzana diamentami kolia, która znalazła nowego właściciela za blisko 2 mln dolarów.

