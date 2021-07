Osiem osób zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu relacji Szczecin – Tantow z samochodem ciężarowym w Kołbaskowie w woj. zachodniopomorskim. Z pociągu ewakuowano 39 osób.

W Kołbaskowie pociąg DB Regio jadący ze Szczecina do Tantow w Niemczech uderzył w naczepę przejeżdżającej ciężarówki. Jak informuje dziennikarz RMF MAXXX Dawid Sitek, według wstępnych ustaleń sygnalizacja na przejeździe działała prawidłowo - czerwone światło ostrzegało przed nadjeżdżającym pociągiem. Działały też sygnały dźwiękowe.

Wykoleiły się dwa wagony. Z pociągu ewakuowano 39 osób.





Osiem osób zostało poszkodowanych. Pomocy udzielono im na miejscu.

Kierowca ciężarówki opuścił pojazd o własnych siłach. Tłumaczył, że oślepiło go słońce, dlatego nie zauważył włączonej sygnalizacji i wjechał na przejazd tuż przed pociągiem.

Przyczyny wypadku ustali specjalna komisja.

Tory uszkodzone

Tor i podkłady na trasie ze Szczecina Głównego do Tantow (Niemcy) zostały uszkodzone na długości kilkudziesięciu metrów - wynika ze wstępnych ocen PKP PLK.



Nie wiadomo jeszcze, jak długo na trasie nie będą kursować pociągi. Usunięcie wykolejonych po wypadku wagonów to niełatwa sprawa, szczególnie ze względu na to, że skład należał do niemieckiego przewoźnika. Szczegóły tej skomplikowanej technicznie operacji trzeba dokładnie uzgodnić z właścicielem pociągu.

Po zderzeniu z ciężarówką kilka wagonów jest niemal całkowicie uszkodzonych. Dwa pierwsze od czoła pociągu - wypadły z torowiska.



Na odcinku Szczecin Główny - Tantow wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.