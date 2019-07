Gryzący, toksyczny dym nad starą cukrownią w Chybiu. Zapalił się tam magazyn z chemikaliami. Wystosowano apel do okolicznych mieszkańców, aby nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Ok. godz. 22 pożar został opanowany. Akcja dogaszania może potrwać nawet do rana.

