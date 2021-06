Nawet siedem tysięcy osób nie ma prądu w Poznaniu - to efekt burzy, która wczesnym popołudniem przetoczyła się nad stolicą Wielkopolski. Miasto jest też niemal całkowicie sparaliżowane komunikacyjnie. Nawałnice przetoczyły się przez cały region - ponad 1,5 tys. zgłoszeń odebrali do tej pory wielkopolscy strażacy w związku ze skutkami burz.

Alei Niepodległości w Poznaniu jest częściowo nieprzejezdna. Pod wiaduktem kolejowym między aleją Niepodległości a Cytadelą zebrała się woda - ta ogromna kałuża ma ponad metr głębokości - utknęły w niej dwa samochody. Miejsce zabezpieczyła policja, kierowcy próbują je omijać, ale niestety - wszystkie okoliczne ulice są zakorkowane.

Ulewa sparaliżowała nie tylko ulice - donosi wielkopolski reporter RMF FM. Woda zalała też m.in. halę odlotów na lotnisku Poznań Ławica, podziemia kilku szpitali, katedrę na Ostrowie Tumskim i setki domów.

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków

Do tej pory strażacy w regionie odebrali już ponad 1,5 tys. zgłoszeń. Cały czas działamy, strażaków z Poznania i powiatu wspierają strażacy z innych powiatów województwa. Mamy 1,5 tys. zgłoszeń związanych z zalaniami, podtopieniami, powalonymi drzewami czy nieprzejezdnymi drogami - podała mł. bryg. Lucyna Rudzińska z KW PSP w Poznaniu.

Strażacy zostali wezwani m.in. do podtopionej katedry. Doszło też podtopień w pięciu poznańskich szpitalach. W stolicy regionu wciąż nieprzejezdnych jest wiele ulic, które zamieniły się w rwące potoki. Na ulicach, pod wiaduktami stoją unieruchomione wodą samochody.



Z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami kursuje publiczny transport. Nie kursują tramwaje na trasie PST - doszło do osunięcia skarpy, uruchomiono komunikację zastępczą.

Najwięcej zgłoszeń jest z Poznania, Swarzędza i Koziegłów. Wcześniej dużą liczbę zgłoszeń odbierano także z okolic Gostynia, Ostrowa Wlkp. i Ostrzeszowa.

Zalania na osiedlu Wichrowe Wzgórze, po gwałtownej burzy, która przeszła nad Poznaniem / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Mateusz Gościniak z firmy Enea Operator powiedział PAP, że w regionie na tę chwilę nie ma większych problemów z dostępem do prądu. "Natomiast w samym Poznaniu ok. 7 tys. odbiorców jest w tej chwili pozbawionych energii elektrycznej. Są to trzy niezależne awarie na średnim napięciu. W tej chwili brygady są w drodze; będziemy starali się lokalizować awarie".



Problemy z dostępem do prądu występują także w południowej Wielkopolsce, na terenie obsługiwanym przez spółkę Energa Operator.