​W Poznaniu w wyniku intensywnych opadów deszczu zawaliła się część dachu hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 na Winogradach.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dzieci na szczęście nie było ich w środku. Według planu lekcji - jak przekazała RMF FM przedstawicielka administracji szkoły, nie odbywały się w niej w tym momencie żadne zajęcia.

Wstępna ustalenia mówią więc, że obiekt był pusty, ale żeby mieć co do tego absolutną pewność będą go przeszukiwać strażacy, którzy dosłownie przed chwilą dotarli na miejsce.

Wiadomo, że zawaliło się około 300 metrów kwadratowych dachu.