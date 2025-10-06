Przywódca Rosji Władimir Putin rozmawiał w poniedziałek przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu - poinformował Kreml w komunikacie w poniedziałek wieczorem. Rozmowa toczyła się m.in. wokół wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Netanjahu miał również złożyć życzenia urodzinowe rosyjskiemu dyktatorowi, bowiem Putin obchodzi we wtorek, 7 października, 73. urodziny.

Władimir Putin 26 września 2025 / Ramil SITDIKOV / POOL / PAP

Rozmowy na szczycie

Kreml poinformował w poniedziałek, że Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Benjaminem Netanjahu. Dyskusja dotyczyła m.in. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"Władimir Putin przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Szczegółowo omówione zostały aktualne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tym w kontekście planu prezydenta USA, dotyczącego normalizacji stosunków w Strefie Gazy" - napisano w komunikacie.

Według Kremla rozmówcy wymienili poglądy na temat sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego oraz sytuacji w Syrii.

Benjamin Netanjahu złożył także Putinowi życzenia z okazji przypadających we wtorek 73. urodzin rosyjskiego przywódcy. Putin urodził się 7 października 1952 roku w Petersburgu.

Rozmowy o konflikcie na Bliskim Wschodzie wydają się nie kończyć

Przypomnijmy, że wczoraj ostrą rozmowę z premierem Izraela odbył prezydent USA Donald Trump. Dyskusja była pokłosiem tego, że Hamas częściowo zaakceptował w piątek amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy przygotowany przez Trumpa.

W poniedziałek w egipskim Szarm el-Szejk mają rozpocząć się rozmowy dotyczące wdrożenia planu pokojowego. W negocjacjach pośredniczyć będą Stany Zjednoczone, Egipt i Katar.