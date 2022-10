Po tym, jak w weekend z obu gazociągów Nord Stream przestał wydobywać się gaz, szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała w poniedziałek, że na północny-wschód od wyspy Bornholm ponownie zwiększył się wyciek z gazociągu Nord Stream 2. Przyczyna wzrostu ciśnienia nie jest znana.

Patrol Straży Przybrzeżnej / OLE BERG-RUSTEN / PAP/EPA

Straż Przybrzeżna przekazała, że wyciek z jednego z pęknięć w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim ma na jego powierzchni średnicę około 30 metrów. "Uwalnianie się gazu może jeszcze potrwać pewien czas" - podkreślono w komunikacie.

Na miejsce wycieku szwedzkie wojsko wysłało specjalistyczny statek Belos, przystosowany m.in. do prowadzenia akcji ratunkowych łodzi podwodnych.

Gaz w weekend przestał się wydobywać

Wyciek gazu z dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim wykryto tydzień temu. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy-wschód od duńskiej wyspy Bornholm oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream na północny-wschód od Bornholmu.

Stacja pomiarowa szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN) zarejestrowała dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wycieki. Nie ma wątpliwości, że to eksplozje - zaznaczył Bjoern Lund z SNSN. Spółka Nord Stream AG potwierdziła we wtorek wyciek, który "pozwala założyć fizyczne zniszczenie rury".

W czwartek poinformowano o czwartym wycieku z uszkodzonych gazociągów. Znajdował się on w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

W weekend Duńska Agencja Energii poinformowała, że gaz z obu gazociągów przestał się wydobywać.

"Mogły zostać użyte setki kilogramów materiałów wybuchowych"

Wydobywający się gaz nie pozwalał dotąd śledczym na zbliżenie się do uszkodzeń w okolicach Bornholmu. Oddzielne śledztwa w związku z podejrzeniem wystąpienia aktu sabotażu prowadzą szwedzki prokurator we współpracy z służbami specjalnymi SAPO, duńska policja oraz władze Niemiec. Organy te mają ze sobą współpracować.

Rządy Szwecji i Danii podkreśliły w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ, że "do wywołania eksplozji, które doprowadziły do wycieków z gazociągów Nord Stream, mogły zostać użyte setki kilogramów materiałów wybuchowych".

Budowa gazociągu Nord Stream zaczęła się w 2010 roku. Został oddany do użytku w latach 2011-2012. Budowa Nord Stream 2 zakończyła się jesienią 2021 roku.