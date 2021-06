Andrzej Poczobut powtarza, że nie zgodziłby się na przymusowy wyjazd z Białorusi – treść słanych z aresztu listów dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi ujawnia w rozmowie z RMF FM jego żona Oksana Poczobut. „Pisze, że chce zostać na Grodzieńszczyźnie (…). Ale ja nie wiem, ile zdolny jest wytrzymać człowiek” – zaznacza.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi / Wojciech Pacewicz / PAP

MSZ poinformowało dzisiaj, że 25 maja do Polski przyjechały trzy działaczki mniejszości polskiej na Białorusi: Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa, które razem z Andrzejem Poczobutem siedziały za kratami w Mińsku. Działaczkom groziło do 12 lat więzienia.

Reżim Alaksandra Łukaszenki zgodził się uwolnić je - jak zaznacza MSZ: po interwencjach resortu - właśnie pod warunkiem przewiezienia ich do Polski.

Andrzej Poczobut pozostaje natomiast w mińskim areszcie.

Jak ujawnia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą żona działacza Oksana Poczobut: "We wszystkich swoich listach Andrzej pisał, że nie będzie godził się, by wyjechać (z Białorusi) w jedną stronę, by być wyrzuconym ze swojego domu. Andrzej bardzo lubi Polskę, bardzo lubił przyjeżdżać do Polski, kiedy granice były otwarte - ale tak, żeby wrócić zawsze do domu".

Oksana Poczobut zaznacza, że bardzo ważna jest dla jej męża rodzina - obawia się jednak również o to, co działacz musi znosić za kratami.

"Pisze, że chce zostać na Grodzieńszczyźnie, gdzie jego rodzice, niemłodzi już, gdzie groby jego dziadków. Ale ja nie wiem, co może wytrzymać człowiek, (...) ile zdolny jest wytrzymać człowiek, jeśli będą to katowania" - przyznaje.

Oksana Poczobut podkreśla, że w ostatnich dniach listy od jej męża przestały docierać, przeniesiono go do innej celi i nie otrzymuje on leków, które bliscy dostarczyli do aresztu.

"Na razie trzyma się normalnie, mówi, że wszystko pozostaje, jak było, i on nie zmienił na razie swojego zdania" - podsumowuje żona Andrzeja Poczobuta.