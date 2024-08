Nie żyje Maria Branyas Morera, dotychczas najdłużej żyjąca osoba na świecie. Hiszpanka zmarła we wtorek podczas snu w wieku 117 lat.

Maria Branyas Morera podczas swoich 117. urodzin (zdjęcie z 4 marca 2024 r.) / Archiwum rodziny Branyas Morera / Wikimedia Commons /

Urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale mieszkająca od dziecka w Hiszpanii Maria Branyas Morera przetrwała bez szwanku dwie wojny światowe, wojnę domową, a także epidemię śmiertelnej grypy hiszpanki w 1919 roku.

Kobieta przeżyła też ostatnią pandemię Covid-19 - miała wtedy 113 lat i zaraziła się koronawirusem, ale w ciągu kilku dni wróciła do zdrowia.

Jej najmłodsza córka, 80-letnia Rosa Moret, wyjaśniła, że matka zawsze cieszyła się doskonałym zdrowiem i nigdy nawet nie była w szpitalu.

Zespół naukowców badał przypadek Hiszpanki i jesienią ubiegłego roku ocenił, że kobieta jest w zadziwiająco dobrej formie.

Jest zupełnie przytomna i świadoma. Doskonale pamięta wydarzenia z czasów, gdy miała zaledwie cztery lata. Nie ma też śladu typowych dla seniorów dolegliwości krążeniowych. Jedyne, na co się uskarża, to słaby słuch i problemy z poruszaniem się. To zupełnie niesamowite - powiedział dziennikarzom jeden z badaczy, Manel Esteller.