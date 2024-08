"Mińsk" i bliźniaczy "Noworosyjsk" zostały sprzedane na złom do Korei Południowej. O ile "Noworosyjsk" został faktycznie pocięty na żyletki, o tyle drugi z okrętów miał nieco więcej szczęścia. Protesty ekologów, sprzeciwiających się obecności groźnej kupy złomu w kraju, doprowadziły do sprzedania "Mińska" chińskiemu przedsiębiorstwu, które przekazało lotniskowiec - jako główną atrakcję - do parku rozrywki.

W 2000 roku rosyjski okręt przeżywał swoją drugą młodość, gdy stał się centralnym punktem parku Shenzen. Tłumy mogły podziwiać tam radziecką myśl techniczną, ale najwidoczniej nie zrobiła ona aż tak wielkiego wrażenia, bo obiekt stał się ponownie nierentowny, a park rozrywki zbankrutował. Tereny parku przeszły na własność Chińskiej Republiki Ludowej, a "Mińsk" znów zaczął niszczeć.

A jednak żyletki

I ponownie trafił na wybawcę. Okręt przeniesiono do obecnej lokalizacji w pobliżu Szanghaju. W styczniu 2024 roku ogłoszono plany włączenia "Mińska" do narodowego systemu edukacji obronnej. I wówczas los ponownie spłatał figla cudowi radzieckiej myśli technicznej.

16 sierpnia podczas prac remontowych "Mińsk" zapalił się. Nagrania i zdjęcia z akcji gaśniczej pokazują duże zniszczenia nadbudówki okrętu. Straż pożarna przekazała, że w pożarze nikt nie ucierpiał, ale raport władz sugeruje, że dalszy remont lotniskowca stanął pod znakiem zapytania.