Wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej odrzucony. Decyzję podjął w głosowaniu Parlament Europejski.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / YOAN VALAT / PAP/EPA

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej.

Wniosek złożyła skrajnie prawicowa frakcja Patrioci dla Europy.

Powodem była umowa handlowa szefowej KE Ursuli von der Leyen z Mercosurem.

Za wnioskiem głosowało 165 europosłów, przeciwko 390, a 10 wstrzymało się od głosu.

Wniosek został złożony z inicjatywy skrajnie prawicowej frakcji Patrioci dla Europy w związku z podpisaniem przez szefową KE Ursulę von der Leyen umowy handlowej z Mercosurem.

Przyjęcie wniosku oznaczałoby, że cała KE musiałaby się podać do dymisji, a szefowie państw i rządów w ramach Rady Europejskiej musieliby zaproponować nowego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.

Szefowa KE nie do ruszenia

To czwarty wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen. Poprzednie były głosowane w październiku ubiegłego roku (jeden skrajnej prawicy, a drugi skrajnej lewicy).

Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem również w lipcu. Złożyła go wówczas prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wtedy wniosek.

Umowa z Mercosurem

Umowa z Mercosurem została zawarta przez Komisję 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Austrii, Irlandii i Węgier.

Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 proc.