Wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej odrzucony. Decyzję podjął w głosowaniu Parlament Europejski.
- Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej.
- Wniosek złożyła skrajnie prawicowa frakcja Patrioci dla Europy.
- Powodem była umowa handlowa szefowej KE Ursuli von der Leyen z Mercosurem.
- Za wnioskiem głosowało 165 europosłów, przeciwko 390, a 10 wstrzymało się od głosu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Wniosek został złożony z inicjatywy skrajnie prawicowej frakcji Patrioci dla Europy w związku z podpisaniem przez szefową KE Ursulę von der Leyen umowy handlowej z Mercosurem.
Za wnioskiem zagłosowało 165 europosłów, przeciwko 390, a 10 wstrzymało się od głosu.
Przyjęcie wniosku oznaczałoby, że cała KE musiałaby się podać do dymisji, a szefowie państw i rządów w ramach Rady Europejskiej musieliby zaproponować nowego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji.
Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.
To czwarty wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen. Poprzednie były głosowane w październiku ubiegłego roku (jeden skrajnej prawicy, a drugi skrajnej lewicy).
Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem również w lipcu. Złożyła go wówczas prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wtedy wniosek.
Umowa z Mercosurem została zawarta przez Komisję 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Austrii, Irlandii i Węgier.
Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 proc.