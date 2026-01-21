Eurodeputowani zdecydowali w głosowaniu o skierowaniu umowy z Mercorsurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE ma orzec, czy umowa jest zgodna z unijnym prawem. Oznacza to zamrożenie dalszego procedowania.

Już rano dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon informowała, że może dojść do takiej sytuacji . To niezwykle rzadka procedura - mówiły źródła dziennikarki RMF FM w TSUE.

Wniosek przeszedł raptem 10 głosami. Za głosowało 334 europosłów, przeciw 324, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Co oznacza decyzja Parlamentu Europejskiego ws. Mercosuru?

Przyjęcie wniosku o skierowanie do TSUE to przede wszystkim zwycięstwo eurodeputowanych, także polskich, którzy od początku sprzeciwiali się "dopychaniu kolanem" tej umowy przez KE.

To oznacza de facto zamrożenie umowy nawet na dwa lata, bo tyle trwają procedury w TSUE. Teraz wszyscy będą czekać na orzeczenie unijnego trybunału, który ma stwierdzić, czy jest ona zgodna z unijnym prawem. A konkretnie, czy zgodny z prawem UE jest zastosowany przez KE podział umowy z Mercosurem na cześć handlową i polityczną w celu ominięcia ratyfikacji przez parlamenty narodowe.

Jaka może być reakcja Komisji Europejskiej?

Nie wiadomo jednak jeszcze, jak teraz zareaguje KE - czy będzie mimo to dalej naciskać, a nawet będzie chciała ją stosować tymczasowo. Ta decyzja jeszcze nie zapadła.

Gdyby KE chciała - mimo skierowania umowy do TSUE - ją stosować tymczasowo, to byłoby to niedemokratyczne i oznaczałoby złamanie niepisanej umowy między KE a PE, że KE czeka z wprowadzeniem w życie umowy handlowej na decyzję PE. Z pewnością takie zignorowanie decyzji eurodeputowanych rozwścieczyłoby europosłów i wywołałoby kryzys.

Niezwykle rzadki przypadek

PE zwrócił się do TSUE o opinie tylko cztery razy w historii, a w ostatnich dziesięciu latach TSUE został poproszony (przez unijne instytucje lub kraje UE) o wydanie takich opinii tylko dziesięć razy.

Najbardziej spektakularny wniosek PE o opinię dotyczył przystąpienia UE do Konwencji Stambulskiej (o zapobieganiu przemocy wobec kobiet). Kilka krajów, w tym Polska i Węgry, sprzeciwiało się ratyfikacji Konwencji, co powodowało paraliż w Radzie UE. Parlament chciał sprawdzić, czy Unia może "obejść" ten sprzeciw. TSUE w swoim wyroku z 2021 roku stwierdził, że UE może ratyfikować konwencję większością kwalifikowaną, a więc ominięcie krajów okazało się możliwe.

Z kolei najbardziej znanym wnioskiem o opinię do TSUE złożonym przez kraj członkowski UE jest sprawa umowy handlowej z Kanadą (CETA). Wniosek skierowała Belgia, pytając, czy zawarty w umowie mechanizm rozstrzygania sporów jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał UE stwierdził w 2019 roku, że umowa CETA jest zgodna z unijnymi traktatami.