Dramatyczne doniesienia napływają z Sudanu. Co najmniej 11 osób zginęło, a siedem zostało rannych po zawaleniu się kopalni złota w północno-wschodniej części kraju.

W Sudanie zawaliła się kopalnia złota Kersz al-Feel, która była wcześniej zamknięta z powodu naruszenia przepisów bezpieczeństwa.

Państwowa spółka Mineral Resources Company zdementowała informacje o śmierci 50 górników, które pojawiły się w lokalnych mediach.

Nieformalny sektor górniczy w Sudanie działa bez odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, a górnicy pracują często w niebezpiecznych, niezabezpieczonych szybach.

Zdementowała ona pojawiające się w niedzielę w sudańskich mediach informacje o śmierci 50 górników. Wyjaśniła, że do tragedii doszło w sobotę w zamkniętej wcześniej z powodu naruszenia przepisów bezpieczeństwa kopalni Kersz al-Feel w pustynnym regionie Howaid.

Nieformalny sektor górniczy w Sudanie, podobnie jak we wszystkich afrykańskich krajach, zmaga się z brakiem przepisów bezpieczeństwa dla górników, którzy pracują w niezabezpieczonych szybach, czyli głębokich dziurach wydrążonych w piasku i skale.

"Górnicy rzemieślniczy"

Sudan, rozdarty trwającą od kwietnia 2023 r. wojną domową między regularną armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF), ma ponad 1,6 mln tzw. górników rzemieślniczych, czyli pracujących bez żadnych licencji i pozwoleń, ale płacących lokalnym władzom za przymykanie oczu na ich działalność.

Wydobyte złoto przemycane jest do Czadu, Sudanu Południowego i Egiptu, skąd trafia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a stamtąd już zalegalizowane do wszystkich zakątków świata, czyniąc ten arabski kraj drugim eksporterem tego kruszcu na świecie. Zyski z jego sprzedaży finansują działania wojenne obu stron sudańskiej wojny.

W atmosferze zaciętych walk, popełnianych zbrodni na ludności cywilnej, Sudan ogłosił niedawno rekordową produkcję złota wynoszącą 64 tony w 2024 r., z czego niemal 80 proc. wydobyli właśnie górnicy przepłukujący piasek tradycyjnymi metodami.