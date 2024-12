Most na granicy dwóch stanów w północno-wschodniej części Brazylii zawalił się w momencie, gdy przejeżdżały nim samochody. W katastrofie zginęła co najmniej jedna osoba, a akcję poszukiwania dziesięciu zaginionych utrudnia wyciek kwasu siarkowego do rzeki.

Zawalił się most w północno-wschodniej części Brazylii / CYNTHIA LIUTKUS-PIERCE/AFP/East News / East News Do katastrofy doszło w niedzielę wczesnym popołudniem czasu miejscowego. Jak przekazał dziennik "Folha de Sao Paulo", zawaliła się środkowa część mierzącego 533 metry mostu łączącego miasto Aguiarnópolis w stanie Tocantins z miastem Estreito w stanie Maranhao. Według tej gazety policja wojskowa stanu Tocantins poinformowała początkowo o dwóch ofiarach śmiertelnych, ale później skorygowała tę informację, ogłaszając, że znaleziono jedno ciało. Inna osoba została przewieziona do szpitala ze złamaną nogą. Władze informowały o pięciu pojazdach pozostających pod wodą i około 10 osobach zaginionych, w tym dwojgu dzieci. Akcja ratunkowa musiała zostać przerwana, ponieważ strażacy odkryli, że do rzeki wpadła między innymi cysterna z kwasem siarkowym, a substancja ta zaczęła się uwalniać do wody, co uznano za zagrożenie dla życia nurków - podał "Folha de Sao Paulo". Zobacz również: "Krwawe afrykańskie złoto" za 2,5 mld dolarów. Tak Rosja opłaca wojnę w Ukrainie

