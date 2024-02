Nagranie, na którym widać pędzący pociąg, obiegło media społecznościowe. Trasa, jaką przejechał pociąg ciągnęła się od miasta Kathua w stanie Dżammu do dystryktu Hoshiarpur w Pendżabie - podaje BBC. Do incydentu doszło między 7:25 a 9:00 czasu miejscowego.

Pociąg z 53 wagonowi, którym przewożony było kruszywo, zatrzymał się w miejscowości Kathua, gdzie miało dojść do wymiany załogi. Według relacji pracowników kolei, po tym jak maszynista wysiadł z pojazdu, pociąg zaczął się staczać po torach. Najprawdopodobniej maszynista zapomniał zaciągnąć hamulca ręcznego.

Widząc, co się dzieje, pracownicy kolei nakazali zamknąć przejazdy znajdujące się wzdłuż torów, po których poruszał się pociąg. Skład miał pędzić z prędkością prawie 100 km/h i przejechać kilka stacji, zanim udało się go zatrzymać. Agencja prasowa Press Trust of India (PTI) podała, że udało się to zrobić, dzięki umieszczeniu drewnianych bloków na torach. Bloki pomogły zmniejszyć prędkość pociągu.