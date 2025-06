W sobotę późnym wieczorem w obwodzie briańskim, w południowo-wschodniej części Rosji, wykoleił się pociąg. Doszło do tego, gdy zawalił się na niego biegnący nad torami wiadukt drogowy. Co najmniej 7 osób zginęło, a 30 zostało rannych. "Most został wysadzony w powietrze, gdy przejeżdżał pod nim pociąg relacji Klimowo-Moskwa z 388 pasażerami" – powiedział w niedzielę p.o. obowiązki gubernatora obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz, cytowany przez agencję Reutera. Do drugiej katastrofy kolejowej doszło w Rosji w nocy z soboty na niedzielę w obwodzie kurskim. Miejscowe władze podały, że zawalił się tam most, gdy przejeżdżała po nim lokomotywa.

Chociaż Rosja nie wskazała winnych, media przypominają, że podobne incydenty wcześniej przypisywano ukraińskim sabotażystom, choć nie ma niezależnego potwierdzenia tych doniesień.

Obwód briański, gdzie doszło do katastrofy, graniczy z Ukrainą i jest miejscem częstych ataków od początku wojny, ale strona ukraińska nie skomentowała zdarzenia.

Pociąg uderzył w kozioł oporowy. Jechało nim ok. 500 pasażerów Cytowana przez Associated Press rosyjska federalna agencja transportu drogowego Rosavtodor przekazała, że zniszczony wiadukt przebiegał nad torami kolejowymi i zawalił się w momencie przejazdu pociągu pasażerskiego, jadącego z Moskwy do miasta Klimow w obwodzie biełgorodskim. Jak początkowo informowały koleje, wiadukt zawalił się "w rezultacie nielegalnej ingerencji w działalność transportową". "Zawalenie się wiaduktu na tory kolejowe spowodowało 7 ofiar śmiertelnych. 30 osób rannych, w tym dwoje dzieci, zostało przewiezionych do ośrodków medycznych w rejonie Briańska. Dwie osoby ranne, w tym dziecko, są w stanie ciężkim" - napisał na Telegramie gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomaz. "Ofiarom jest udzielana wszelka niezbędna pomoc" - dodał. W niedzielę rano Bogomaz poinformował, że "most został wysadzony w powietrze, gdy przejeżdżał pod nim pociąg relacji Klimowo-Moskwa z 388 pasażerami". Jak dodał, wśród rannych jest troje dzieci, w tym jedno w stanie krytycznym. Zdjęcia przekazane przez władze pokazują zniszczone wagony leżące wśród betonowych elementów zniszczonego wiaduktu. Na zdjęciach umieszczonych w mediach społecznościowych widać natomiast zniszczony wiadukt i samochody, które w ostatniej chwili zdołały zatrzymać się przed walącym się wiaduktem. Rosyjskie władze nie podały kogo uważają za winnego katastrofy, ale jak zauważa Associated Press, w przeszłości o podobne przypadki oskarżano "ukraińskich sabotażystów". Rosyjskie władze udostępniły zdjęcia z miejsca katastrofy kolejowej / PAP/EPA/MOSCOW INTERREGIONAL TRANSPORT PROSECUTOR'S OFFICE / HANDOUT / PAP/EPA Obwód briański znajduje się w pobliżu granicy z Ukrainą i od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ponad trzy lata temu, był często atakowany przez siły ukraińskie, podobnie jak obwody kurski i biełgorodski. Według BBC do katastrofy doszło w miejscu oddalonym o ok. 100 km od granicy z Ukrainą. Strona ukraińska nie ustosunkowała się dotychczas do tych informacji. Druga katastrofa Do drugiej katastrofy kolejowej doszło w Rosji w nocy z soboty na niedzielę w obwodzie kurskim. Miejscowe władze podały, że zawalił się tam most, gdy przejeżdżała po nim lokomotywa. Pełniący obowiązki gubernatora obwodu Aleksandr Chinsztejn poinformował na Telegramie, że do zawalenia się mostu doszło w rejonie (powiecie) żeleznogorskim. Jak wynika z jego relacji, lokomotywa "spadła na autostradę przebiegającą pod mostem" i "zapaliła się". Znajdujący się w lokomotywie maszyniści, których liczby nie ujawniono, zostali ranni i przewiezieni do szpitala.