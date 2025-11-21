Minister handlu Bośni i Hercegowiny, Stasza Koszarac, wywołał międzynarodowy skandal, przesyłając niemieckiemu politykowi Christianowi Schmidtowi, pełniącemu funkcję Wysokiego Przedstawiciela ds. Bośni i Hercegowiny, hełm SS wraz z obraźliwym listem. Gest został stanowczo potępiony przez ambasadę USA oraz przedstawicielstwo Unii Europejskiej.
Koszarac, członek Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) Milorada Dodika, napisał na swoim koncie na Instagramie, że "wysłał okupantowi Schmidtowi" hełm nazistowski wraz z dołączonym "Listem do okupanta", w którym stwierdził, że "nie był to prezent, lecz pamiątka po przodkach Schmidta, których wartości ten okupant podtrzymuje".
Dodik i jego współpracownicy kwestionują mandat Schmidta, argumentując, że działa on w BiH nielegalnie. Utrudnianie przez Dodika wykonania decyzji podjętych przez Schmidta doprowadziło do usunięcia go ze stanowiska prezydenta Republiki Serbskiej - większościowo serbskiej części autonomicznej BiH.
Koszarac stwierdził, że "niekonstytucyjne manipulacje" Schmidta zniszczyły demokrację w BiH i doprowadziły do "politycznego procesu Dodika". W swoim liście opisał Schmidta jako "uosobienie politycznego zła i złych intencji wobec Republiki Serbskiej" i zasugerował, że "grozi mu proces norymberski", odnosząc się do procesów byłych nazistowskich urzędników i kolaborantów toczących się po II wojnie światowej.
Christian Schmidt pełni w Bośni i Hercegowinie funkcję Wysokiego Przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej - urzędnika powołanego po zakończeniu wojny w BiH w latach 90. w celu nadzorowania implementacji postanowień zawartych w traktacie pokojowym z Dayton.
Przedstawicielstwo UE w BiH zamieściło komunikat na platformie X, w którym podkreśla, iż "zdecydowanie potępia skandaliczny gest ministra Koszarca (...), a takie zachowanie jest niedopuszczalne ze strony urzędnika publicznego". Ambasada USA w Sarajewie napisała na tej samej platformie, że "działania ministra są kontrproduktywne i sprzeczne z wysiłkami na rzecz utrzymania stabilności i promowania dobrobytu".
Bośnię i Hercegowinę tworzą trzy podmioty - zamieszkana w większości przez Serbów Republika Serbska, Federacja Bośni i Hercegowiny, w której dominują bośniaccy muzułmanie i Chorwaci oraz niewielki Dystrykt Brczko. RS i Federacja BiH mają własnych prezydentów, rządy, parlamenty i są połączone słabymi instytucjami centralnymi z siedzibą w Sarajewie.