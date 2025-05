Arabia Saudyjska i Kuwejt poinformowały o odkryciu złoża ropy naftowej w tzw. strefie podzielonej, neutralnym terenie położonym między tymi dwoma państwami. Światowi giganci naftowi uznali to odkrycie za "niezwykle znaczące".

Arabia Saudyjska i Kuwejt dokonały "niezwykle znaczącego" odkrycia złoża ropy naftowej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Arabia Saudyjska i Kuwejt poinformowały o odkryciu nowego złoża ropy naftowej w tzw. strefie podzielonej.

Saudyjska Agencja Prasowa podała, że "odkrycie uważane jest za niezwykle znaczące".

Jaka jest wydajność nowo odkrytego złoża ropy naftowej? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

"Niezwykle znaczące" odkrycie

Arabia Saudyjska i Kuwejt ogłosiły w poniedziałek, że spółka Wafra Joint Operations (wspólne przedsięwzięcie Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i amerykańskiego przedsiębiorstwa Chevron Corporation) odkryła nowe złoże ropy naftowej na polu North Wafra Wara-Burgan, położonym 5 kilometrów na północ od pola naftowego Wafra.

Saudyjska Agencja Prasowa (SPA) podała, że wydajność złoża ropy naftowej przekracza 500 baryłek dziennie przy indeksie API wynoszącym 26-27 (indeks API to wskaźnik miary gęstości ropy naftowej w stosunku do wody; jego wartość wynosi zazwyczaj od 10 do 50, a wyższa wartość oznacza ropę naftową lżejszą, o lepszej jakości).

"To pierwsze odkrycie od czasu wznowienia działalności produkcyjnej w 'strefie podzielonej' i przyległym obszarze morskim w połowie 2020 r." - przekazano w komunikacie. "Odkrycie jest uważane za niezwykle znaczące, biorąc pod uwagę jego pozytywny wpływ na pozycję obu krajów jako niezawodnych globalnych dostawców energii i ich możliwości w sektorze eksploracji i produkcji" - dodano.

"Strefa podzielona" odpowiada za 0,5 proc. światowej produkcji ropy naftowej

Saudyjsko-kuwejcka strefa neutralna, znana też jako "strefa podzielona", została utworzona między Arabią Saudyjską a Kuwejtem w 1922 r. w celu rozwiązania sporu terytorialnego. Pierwsze złoża ropy naftowej odkryto tam w latach 50. XX wieku.

W latach 2014-2015 dochodziło do sporów między Arabią Saudyjską a Kuwejtem, czego efektem było całkowite wstrzymanie produkcji ropy naftowej na terenie "strefy podzielonej". Wydobycie wznowiono po pięcioletniej przerwie, co było ważnym krokiem w normalizacji relacji między dwoma krajami.

Wydobycie ropy naftowej na terenie "strefy podzielonej" odpowiada za ok. 0,5 proc. światowej produkcji. Oprócz złoża Wafra, którego maksymalna wydajność sięga 220 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, w "strefie podzielonej" oba kraje eksploatują wspólnie złoże Khafji o imponującej wydajności 280-300 tys. baryłek dziennie.

Arabia Saudyjska i Kuwejt dzielą po równo produkcją ropy naftowej z tego obszaru.