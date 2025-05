Żołnierze z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa oraz artylerzyści z wyrzutniami HIMARS z Torunia dotarli do Finlandii, gdzie wezmą udział w natowskim ćwiczeniu Swift Response 2025. Podczas ćwiczenia sojusznicy sprawdzają m.in. zdolności szybkiego przerzutu wojsk do Europy Północnej.

Polscy spadochroniarze i HIMARSy na ćwiczeniach w Finlandii (Zdjęcie ilustracyjne) / Narciso Contreras/Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Polscy żołnierze uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych w Finlandii. Zaangażowane są siły łącznie kilkunastu krajów NATO (przede wszystkim lotnictwo i wojska powietrznodesantowe).

Jednym z zadań Polaków jest pozorowany desant i zabezpieczenie lotniska niedaleko Helsinek.

W ćwiczeniach uczestniczą m.in. nasze wyrzutnie rakietowe HIMARS.

Scenariusz tegorocznych, organizowanych już po raz szósty, ćwiczeń Swift Response przewiduje przeprowadzenie pięciu niemal równoczesnych operacji desantowych w różnych krajach Europy Północnej - w Norwegii, na położonej na środku Bałtyku szwedzkiej Gotlandii, na Litwie, Łotwie oraz Finlandii.

W ćwiczenia zaangażowane są wojska - przede wszystkim lotnictwo oraz siły powietrznodesantowe - z kilkunastu różnych krajów NATO; to m.in. żołnierze z amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej, 173. Brygady Powietrznodesantowej, spadochroniarze armii brytyjskiej czy hiszpańskiej.

Polacy przećwiczą zabezpieczenie lotniska

We wtorek polskie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że do trwającego już od kilkunastu dni ćwiczenia dołączyli także polscy żołnierze z krakowskiej 6. Brygady Powietrznodesantowej, którzy ruszyli "w kierunku lotniska w Pyhtää" położonego na wschód od Helsinek, gdzie wezmą udział w ćwiczeniu desantu i zabezpieczenia zagrożonego lotniska wraz z fińskimi żołnierzami.

Jedna część żołnierzy Brygady poleciała do Finlandii z Krakowa, samolotami transportowymi Hercules; druga natomiast dotarła do Finlandii - jak poinformowała Marynarka Wojenna - drogą morską. W ćwiczenie bowiem zaangażowana jest także 8. Flotylla Obrony Wybrzeża - należący do niej okręt transportowo-minowy ORP "Toruń" przewiózł do Finlandii m.in. wyrzutnie rakietowe HIMARS, na co dzień wykorzystywane w powstającej w Toruniu 1. Brygadzie Rakiet.

"Wraz z Marynarką Wojenną RP wykonaliśmy pionierski przerzut drogą morską pojazdów, sprzętu oraz żołnierzy na pokładzie ORP ‘Toruń’, okręcie transportowo - minowym. Rozładunek podczas takiego ćwiczenia to jeden z najważniejszych elementów logistycznych, który wspólnie wykonaliśmy na najwyższym poziomie" - podano w komunikacie 6. Brygady na Facebooku.

Swift Response 2025

Ćwiczenie Swift Response '25 potrwa do końca maja. Jest częścią szerszego programu manewrów Defender '25, w którym łącznie weźmie udział ok. 25 tys. żołnierzy NATO. Na całość manewrów składa się szereg mniejszych ćwiczeń, w ramach których sojusznicy ćwiczą w krajach Europy Północnej - jak w przypadku Swift Response, a także na Bałkanach, w ramach ćwiczenia Immediate Response, które rozpocznie się w najbliższych dniach. Trzecim i ostatnim elementem ćwiczeń, który rozegra się w czerwcu, będzie prowadzony w Czechach, Rumunii i na Węgrzech Saber Guardian.

Ważnym elementem ćwiczeń jest przerzut sił amerykańskich z USA do Europy. W tym roku Amerykanie planują przerzucić przez Atlantyk łącznie niemal 5,5 tys. żołnierzy ze sprzętem; żołnierze ci wezmą udział w ćwiczeniach razem z europejskimi sojusznikami oraz amerykańskimi jednostkami, które na co dzień stacjonują w Europie - w Niemczech czy we Włoszech.