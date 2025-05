Watykan opublikował herb papieża Leona XIV. Na podzielonej na pół tarczy z jednej strony widnieje srebrna lilia - symbol Maryi; z drugiej natomiast symbol Zakonu Augustianów, czyli księga z płonącym sercem przebitym strzałą. Poniżej umieszczone są symboliczne słowa. Jak brzmi dewiza nowego biskupa Rzymu?

Papież Leon XIV podczas mszy z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej / ABACA/Abaca/East News / East News

Choć z dachu Kaplicy Sykstyńskiej zniknął już komin, a na placu św. Piotra demontowane są platformy, które były przygotowane dla wiernych i dziennikarzy, nie tylko Watykan, ale i chrześcijanie na całym świecie nadal żyją wyborem nowego papieża.

Na rzymskich kramach można już kupić pamiątki z wizerunkiem nowego Ojca Świętego. Na razie są to wprawdzie tylko kalendarze i kartki pocztowe.

W sobotę Stolica Piotrowa pokazała herb Leona XIV. Wiadomo też, jakie słowa będą przyświecać jego pontyfikatowi.

"In Illo uno unum" - "W Nim stanowimy jedno", tak brzmi dewiza nowego papieża.

Herb przedstawia natomiast ukośnie podzieloną na pół tarczę.

Na jednej połowie można zobaczyć srebrną lilię. To symbol Maryi, jej czystości i niewinności. Na drugiej połowie widnieje za to symbol Zakonu Augustianów - płonące serce przebite strzałą na tle otwartej księgi. Serce, z którego wydobywają się płomienie - oznaczające miłość Boga - to atrybut św. Augustyna z Hippony.