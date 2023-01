Moją pierwszą myślą było, że umrę tutaj. Rozglądał się on po sali, jakby szukał celów, ludzi do skrzywdzenia. (...) Zaczął przygotowywać broń i coś mnie natchnęło. Zdałem sobie sprawę, że muszę odebrać mu broń. Musiałem wziąć tę broń, rozbroić go, bo inaczej wszyscy by zginęli - ocenił mężczyzna.

Wyjaśnił, że poczuł przypływ odwagi i rzucił się na napastnika. Chwycił za broń i doszło do szamotaniny.

Szamotaliśmy się w holu, próbując przechwycić tę broń. On bił mnie po twarzy, uderzał w tył głowy - relacjonował w ABC Tsay precyzując, że łokciami udało mu się odepchnąć Trana. Miał siniaki na całym ciele.

Nie wiedział jeszcze wówczas, że napastnik zabił w Monterey Park 10 osób.