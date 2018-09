Na słynnej plaży Nawajo na wyspie Zakynthos doszło do tragicznego wypadku. Część stromego klifu osunęła się na plażę. Co najmniej jedna osoba została ranna - donosi Reuters.

Do zdarzenia doszło w czwartek na plaży Nawajo (Navagio Beach), która znajduje się w tzw. Zatoce Wraku na północnym-zachodzie wyspy Zakynthos.



Część skalnej ściany, która otacza plażę, osunęła się na ziemię.



Grecka straż przybrzeżna i policja informują, że nikt nie zginął. Potwierdzono, że co najmniej jedna osoba została ranna. Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala.



Służby przeczesują ląd i morze - informuje Reuters.



Osuwisko wywołało ogromne fale. Świadkowie zdarzenia mówią o kilku wywróconych na morzu łodziach.



Plaża Nawajo, otoczona stromymi, wapiennymi skałami, jest jedną z głównych atrakcji Zakynthos i symbolem tej wyspy. Znajduje się tam stary wrak statku "Panagiotis", który utknął na mieliźnie w 1983 r. i wyciągnięto go na brzeg. Na plażę można dotrzeć tylko droga morską.