"Trzeba się przygotować na to, że faktycznie to są ostatnie dni, godziny, tygodnie, miesiące, tego nie wie nikt, papieża Franciszka, którego, trzeba to podkreślić, serce i umysł działają i z nimi jest wszystko w porządku. Natomiast widzimy po tych komunikatach i tej sytuacji, że cała reszta tak naprawdę jego organizmu zaczyna mieć coraz większe kłopoty" - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 Michał Kłosowski, watykanista, publicysta i wicenaczelny "Wszystko, co najważniejsze".

Zdj. ilustracyjne / DIMITAR DILKOFF/AFP/East News / East News Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Watykan szykuje się do konklawe? "Widać sygnały odchodzenia papieża" W ostatnich dniach z Watykanu napływają coraz bardziej niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia papieża Franciszka. Ojciec Święty, który niedawno doświadczył dwóch incydentów ostrej niewydolności oddechowej, został poddany nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz procedurom usuwania wydzieliny z oskrzeli. Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli. We wtorkowy poranek Watykan poinformował, że papież spokojnie przespał noc i odpoczywa. W poniedziałek stan zdrowia papieża się pogorszył. "To było trochę trudne popołudnie" - tak źródła watykańskie opisały okoliczności dwóch epizodów ostrej niewydolności oddechowej Ojca Świętego. Źródła watykańskie w rozmowie z dziennikarzami podkreśliły, że to, co się wydarzyło, było "cierpieniem osoby, której brakuje oddechu". "Trzeba się przygotować, że to ostatnie dni, tygodnie papieża Franciszka" Znany watykanista Michał Kłosowski podkreślał na antenie Radia RMF24, że sytuacja jest naprawdę poważna. Trzeba się przygotować na to, że faktycznie to są ostatnie dni, godziny, tygodnie, miesiące, tego nie wie nikt, papieża Franciszka, którego, trzeba to podkreślić, serce i umysł działają i z nim jest wszystko w porządku. Natomiast widzimy po tych komunikatach i tej sytuacji, że cała reszta tak naprawdę jego organizmu zaczyna mieć coraz większe kłopoty - mówi. Według rozmówcy Tomasza Terlikowskiego w Watykanie widać sygnały, które są sygnałami odchodzenia papieża. Przygotowywane jest miejsce pochówku, trwają prace w kaplicy. Żandarmi i Gwardia Szwajcarska dostali zakaz urlopów na najbliższy czas, przynajmniej do Wielkanocy - podkreśla rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Brak zdjęć papieża - co to oznacza? Watykan unika publikowania zdjęć papieża, co może wskazywać na gorszy stan jego zdrowia, niż sugerują to oficjalne komunikaty. Kłosowski twierdzi jednak, że jest inna przyczyna tej decyzji: Świat komunikacji cyfrowej, fake newsy, deepfake i tak dalej. To wszystko powoduje, że takim obrazem byłoby bardzo łatwo manipulować. W obliczu zagrożenia dezinformacją Stolica Apostolska wybiera więc ostrożność i lakoniczność przekazu.



Według Michała Kłosowskiego w Watykanie panuje atmosfera modlitwy. Wśród kardynałów widoczny jest różaniec o 21:00 każdego wieczoru. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich okresów przed konklawe, brak jest publicznych spekulacji na temat potencjalnych następców papieża Franciszka - konkluduje Kłosowski. Konklawe po nowemu Rozmówca Tomasza Terlikowskiego podkreśla, że nadchodzące konklawe będzie pierwszym, które odbędzie się w zupełnie nowym kontekście technologicznym i informacyjnym. Kłosowski zauważa, że kardynałowie oraz Watykan muszą przygotować się na wyzwania, jakie niesie ze sobą era dezinformacji i manipulacji cyfrowej. To będzie pierwsze konklawe nowej epoki technologicznej i informacyjnej - mówi watykanista, podkreślając, że każdy krok w kierunku wyboru nowego papieża będzie musiał być dokładnie przemyślany w obliczu potencjalnych zagrożeń. Zobacz również: Nowy komunikat Watykanu w sprawie zdrowia papieża Franciszka Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.