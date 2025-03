Kijów zabrał głos w sprawie decyzji Waszyngtonu o przerwaniu dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal podkreślił, że wsparcie Ameryki ma kluczowe znaczenie i "pomaga ratować tysiące istnień ludzkich". Podkreślił, że Ukraina jest gotowa podpisać z USA porozumienie o wspólnej eksploatacji złóż minerałów.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal / UKRINFORM / East News

Amerykańskie media podały, powołując się na słowa pragnącego zachować anonimowość przedstawiciela Białego Domu, że prezydent USA Donalda Trump podjął decyzję o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. To jednak na razie tylko nieoficjalne informacje, bo Waszyngton dotychczas nie opublikował w tej sprawie żadnego komunikatu.

Wstrzymanie dostaw amunicji i sprzętu wojskowego dla Ukrainy to działanie tymczasowe, które pozostanie w mocy, dopóki amerykański przywódca nie uzna, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wykazuje chęć do rozmów pokojowych. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania (konfliktu) - oświadczył wspomniany urzędnik.

Decyzja Waszyngtonu może mieć fatalny skutek w kontekście zdolności Ukrainy do prowadzenia wojny obronnej. Zachodni urzędnicy, cytowani przez portal stacji CNN, powiedzieli, że Kijów prawdopodobnie mógłby utrzymać obecne tempo walk przez kilka tygodni, być może do początku lata. Wtedy siły ukraińskie zaczną odczuwać skutki zakręcenia przez Biały Dom kurka z pomocą wojskową.

Pomoc USA ma kluczowe znaczenie

Na głos Kijowa w sprawie wstrzymania przez Donalda Trumpa pomocy wojskowej dla Ukrainy czekaliśmy kilka godzin. Przed godz. 12:00 szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal powiedział, że Kijów zrobi wszystko, by utrzymać współpracę z USA na dotychczasowym poziomie. Jak podkreślił, amerykańska pomoc ma dla Kijowa kluczowe znaczenie i pomaga ratować tysiące istnień ludzkich.

Premier Ukrainy zapewnił, że jego kraj jest gotowy podpisać z Ameryką porozumienie o wspólnej eksploatacji złóż mineralnych. Wcześniej to samo w rozmowie z BBC powiedział Wołodymyr Zełenski.