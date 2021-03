Władze Meksyku zamknęły dla odwiedzających ruiny położonego na półwyspie Jukatan miasta Majów Chichen Itza z powodu nieprzestrzegania przez niektórych odwiedzających przepisów sanitarnych i nienoszenia przez nich maseczek.

Jeden z największych meksykańskich zabytków będzie nieczynny od 1 do 4 kwietnia w obawie przed dalszym rozwojem epidemii w Meksyku.



To naprawdę frustrujące, gdy widzimy jak wiele osób chodzi po ulicach bez masek - zauważa Lucio Hernandez Gutierrez, szef policji w położonym również na Jukatanie stanie Quintana Roo, w którym znajduje się znany kurort Tulum. Dodaje, że wśród nieprzestrzegających obostrzeń jest szczególnie wielu turystów.



Chichen Itza to jeden z najsławniejszych zabytków Meksyku, przed pandemią odwiedzało go około 1,8 mln turystów rocznie.



Według zestawienia agencji Reutera w Meksyku w ostatnim tygodniu każdego dnia wykrywano średnio 4,5 tys. nowych infekcji i umierało 520 zakażonych osób. Szczyt epidemii w tym kraju nastąpił pod koniec stycznia, od tego czasu wskaźniki epidemiczne maleją, ale w ostatnich tygodniach liczba zachorowań i zgonów znów wzrasta.