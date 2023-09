Policja w Las Vegas aresztowała mężczyznę w związku z morderstwem Tupaca Shakura - podaje BBC. Legendarny amerykański raper zmarł we wrześniu 1996 r., kilka dni po tym, jak został postrzelony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tupac Shakur został postrzelony 7 września 1996 r. w samochodzie, gdy czekał na czerwonym świetle. Zmarł w szpitalu 6 dni później.

Miał 25 lat. Był nie tylko niezwykle popularnym raperem, ale też aktorem i aktywistą społecznym.

Tożsamość zabójcy od tego czasu pozostaje tajemnicą.

Według źródeł rozmawiających z agencją prasową AP, w piątek rano policja w Las Vegas aresztowała mężczyznę w związku ze śmiercią Tupaca.

Zatrzymany to Duane "Keffe D" Davis. Nie przekazano natomiast, jaki zarzut miał usłyszeć mężczyzna.

Jak informuje CNN, powołując się na źródła, dom jego żony został przeszukany w lipcu w ramach toczącego się śledztwa.

Zabezpieczono wówczas kopię pamiętników, których autorem jest Davis, szczegółowo opisujących życie gangów ulicznych i morderstwo Shakura. We wspomnieniach Davis opisuje siebie jako jednego z zaledwie dwóch żyjących świadków strzelaniny Tupaca - podaje CNN. Drugim jest Marion "Suge" Knight, były dyrektor generalny Death Row Records, który obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu za nieumyślne spowodowanie śmierci w innej sprawie.

Śmierć rapera stała się inspiracją do powstania kilku filmów dokumentalnych.

Shakur sprzedał ponad 75 milionów płyt na całym świecie, ciesząc się sukcesami na listach przebojów dzięki takim hitom, jak California Love, All Eyez On Me i Changes.