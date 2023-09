"Przestańmy bać się dotykać swoich piersi!" - apeluje prezeska Fundacji Wsparcie na Starcie Izabela Sakutova. Zachęca do regularnego wykonywania samobadania, które w wielu przypadkach może uratować życie. Jest to o tyle istotne, że w Polsce o wiele częściej niż w innych krajach diagnozuje się raka piersi w późniejszych stadiach. Tylko około 41 procent pacjentek dostaje diagnozę na wczesnym etapie.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów z 2020 roku, rak piersi i nowotwory ginekologiczne stanowiły łącznie aż 37 procent wszystkich nowotworów u Polek. Rak piersi jest przy tym najczęstszym nowotworem złośliwym - każdego roku ponad 22 tysiące kobiet w Polsce słyszy tę diagnozę, a u 5-10 procent z nich nowotwór jest już zaawansowany w momencie wykrycia. To sprawia, że jest on drugą, po raku płuc, przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet, a wśród młodych Polek (20-44 lata) nawet pierwszą!

W trakcie kampanii chcemy udowodnić, że dotykanie naszych piersi nie jest żadnym tabu - tłumaczy prezeska Fundacji Wsparcie na Starcie, Izabela Sakutova. Nie ma ani złego czasu, ani złego miejsca na to, by zbadać swoje piersi. Na co dzień mamy doskonałe narzędzie do tego, by upewnić się, czy są one zdrowo - czyli nasze dłonie. Wykorzystajmy je do tego, by upewnić się, że nasze piersi są zdrowe - podkreśla prezeska.

Jak najlepiej wykonać takie samobadanie?

Jak się czują Twoje piersi? Ruszyła kampania z okazji Różowego Października

Wiele kobiet niestety nie ma żadnej relacji ze swoimi biustem, nie dotyka ich, nie patrzy nawet na nie. A tymczasem, według lekarzy najlepszą metodą na wykrycie choroby na wczesnym etapie jest właśnie samobadanie. Dlatego zachęcamy do tego, by poznać swój biust i po prostu się z nim zaprzyjaźnić! - podsumowuje Izabela Sakutova.

BIUSTOapka Ci w tym pomoże!

Narzędziem, które może pomóc w regularnym badaniu biustu, jest stworzona przez fundację BIUSTOapka, czyli darmowa aplikacja, która co miesiąc przypomina o samobadaniu.

BIUSTOapka to także źródło wiedzy na temat samobadania piersi i wyboru odpowiedniego biustonosza. Zawiera interaktywny przewodnik krok po kroku, który wyjaśnia jak wykonywać samobadanie i na co zwracać uwagę. Aby zapewnić regularność samobadań oraz innych istotnych badań, takich jak USG, mammografia czy cytologia, BIUSTOapka wysyła regularne przypominajki. Do tej pory pobrało ją już 45 tysięcy Polek.

Można ją pobrać BEZPŁATNIE i zainstalować na telefonach zarówno z systemem Android, jak i iOS. Link do jej pobrania: www.biustoapka.pl

