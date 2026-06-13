Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości, odniosła się do pojawiających się w mediach doniesień na temat aresztowanego dziennikarza Leszka K. Zapewniła, że nie został on zakwalifikowany jako osoba stwarzająca poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa zakładu karnego.

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart zapewniła, że Leszek K. nie ma statusu niebezpiecznego więźnia / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

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Postępowanie przeciw Leszkowi K. prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dziennikarz jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, a także o grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie w celu zmuszenia go do podjęcia interwencji w konkretnej sprawie. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

W sobotnim wpisie na platformie X wiceszefowa MS napisała: "W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi tymczasowo aresztowanego, mocą decyzji sądu, Leszka K., podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie oraz nielegalne posiadanie broni palnej, przedstawiam faktyczny przebieg wydarzeń".

Podkreśliła, że Leszek K. nie jest osobą o statusie N., oznaczającym osobę "stwarzającą poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego".



Brak miejsc i pluskwy

Ejchart przekazała, że we wtorek, 9 czerwca Leszek K. został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Grójcu, jednak z uwagi na brak miejsc w celi przejściowej, tego samego dnia został przewieziony do Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. W momencie zatrzymania miał na sobie odzież cywilną (szorty, T-shirt, lekką kurtkę), a w jednostce penitencjarnej zapewniono mu regulaminową odzież więzienną.

Poinformowała, że w piątek, 12 czerwca w godzinach porannych do aresztu zgłosiło się dwóch pełnomocników podejrzanego Leszka K. Wizyta - jak podała Ejchart - opóźniła się z przyczyn organizacyjnych, polegających na czasowym braku wolnych pokoi w dziale czynności procesowych. Dodała, że zrealizowano ją niezwłocznie po zwolnieniu odpowiedniego pomieszczenia.

Wiceszefowa resortu sprawiedliwości podkreśliła również, że administracja otrzymała zgłoszenie o pojawieniu się pluskiew w czteroosobowej celi, w której przebywał podejrzany.

"Podkreślam, że pluskwy w jednostkach penitencjarnych - podobnie jak w innych miejscach zbiorowego pobytu - pojawiają się najczęściej poprzez przenoszenie ich na odzieży czy w rzeczach osobistych. Rotacja osadzonych sprzyja ich rozprzestrzenianiu, co nie wynika z zaniedbań higienicznych, lecz specyfiki takich obiektów. Najważniejsza jest tu natychmiastowa reakcja i właśnie takie działania sanitarne zostały podjęte w tym przypadku. Cela zostanie poddana dezynfekcji" - wskazała.

Według wiceministry zgłoszenie zostało zweryfikowane, a osadzeni z tej celi zostali profilaktycznie zbadani przez lekarza i pielęgniarkę i skierowani do łaźni. Następnie wydano im nowe ubrania i pościel oraz przeniesiono do innej celi mieszkalnej. Zaznaczyła, że to standardowa procedura.

Interwencja RPO

W środę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek i prezes Press Club Polska Marcin Lewicki zaapelowali do prokuratury o podanie informacji uzasadniających zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec dziennikarza Leszka K.

Prokuratura uzasadniła wniosek o areszt, do którego przychylił się sąd, m.in. wysokim prawdopodobieństwem możliwości popełnienia zarzucanych mu czynów, grożąca mu wysoką karą, obawą matactwa i wpływania na świadków, gdyby był na wolności oraz obawą ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości.