Do dużej eksplozji doszło w piątek podczas modlitwy w szyickim meczecie w Kandaharze na południu Afganistanu - przekazał rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych rządu talibów. Jak podaje agencja Associated Press, liczba zabitych wzrosła do 47. Rannych jest kilkadziesiąt osób.

