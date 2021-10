Nie żyją rodzice 13-letniego Fawada, który zagubił się w trakcie sierpniowej ewakuacji z Afganistanu. Chłopiec trafił do domu dziecka razem z innym rówieśnikiem z Afganistanu, który także stracił kontakt ze swoją rodziną w trakcie ucieczki polskimi samolotami.

13-letni Fawad jest jednym z ponad tysiąca Afgańczyków ewakuowanych z Kabulu dzięki pomocy polskich żołnierzy i dyplomatów w sierpniu tego roku. Z powodu chaosu panującego wówczas na lotnisku, chłopiec rozdzielił się ze swoją rodziną i trafił na pokład polskiego samolotu sam.

Po jego przylocie do Polski kancelaria premiera i przedstawiciele naszej dyplomacji rozpoczęli akcję poszukiwania zaginionych rodziców chłopca, a on sam trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak udało się dowiedzieć dziennikarzowi RMF FM Rafałowi Miżejewskiemu, w ostatnich dniach nasze służby ustaliły, że rodzica Fawada nie żyją.

Nie potwierdzono na razie okoliczności ich śmierci. Nie ma też pewności, czy zginęli bezpośrednio w trakcie ewakuacji z lotniska oblężonego przez talibów.

13-letni Fawad z Afganistanu przebywa teraz w domu dziecka na terenie Polski. Chłopiec deklaruje, że chce zostać w naszym kraju. Złożył też wniosek o objęcie go ochroną międzynarodową. Aktualnie jest on rozpatrywany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Chłopiec otrzymał numer PESEL.

Fawad rozpoczął także naukę w szkole. Uczy się języka polskiego oraz angielskiego.

Jego najbliższą rodziną jest wujek, który został w Afganistanie. Fawad utrzymuje z nim kontakt poprzez komunikatory internetowe.

Razem z Fawadem w pokoju w domu dziecka mieszka także drugi chłopiec z Afganistanu, który również zagubił rodzinę w trakcie ewakuacji z lotniska w Kabulu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaangażowało się w poszukiwanie także jego bliskich.

Przedstawicielom naszej dyplomacji udało się ustalić, że przez chaos panujący na lotnisku w Afganistanie, krewni tego chłopca polecieli do Wielkiej Brytanii, a 13-latek trafił sam do Polski.

MSZ nawiązał kontakt z jego krewnymi, którzy przebywają na Wyspach, ale - jak udało się nam dowiedzieć - nie wyrażają oni woli zajęcia się chłopcem.

Ewakuacja z Afganistanu

Gigantyczną operację z Afganistanu rozpoczęto po tym, jak 15 sierpnia talibowie przejęli stolicę Afganistanu, Kabul. Tym samym pod ich kontrolą został niemal cały kraj.

Łącznie, w trakcie 18-dniowej akcji ewakuacyjnej, wojska USA i koalicji ewakuowały z Kabulu ponad 123 tys. osób.

Polska przyjęła ponad 900 Afgańczyków wraz z rodzinami, którzy pomagali w ciągu 20 lat polskiemu kontyngentowi wojskowemu czy polskim dyplomatom w Afganistanie.

Wojna w Afganistanie - życie straciło 44 Polaków

Rozpoczęta w reakcji na zamachy 11 września 2001 roku wojna w Afganistanie była najdłuższą w historii Ameryki.

Według szacunków projektu Uniwersytetu Brown, 20-letnia wojna pociągnęła za sobą łącznie ponad 165 tys. ofiar po obu stronach konfliktu, z czego niemal 50 tys. ofiar cywilnych.

Wśród ofiar było także 1 144 żołnierzy międzynarodowej koalicji ISAF, w tym 44 Polaków.

Ogólny koszt wojny dla USA szacowany na ponad 2,2 bln dolarów.