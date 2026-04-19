Wstępne ustalenia sugerują, że fabryka działała z naruszeniem przepisów, funkcjonując w niedzielę, która jest dniem wolnym od pracy. Powołano cztery specjalne zespoły, które mają ustalić przyczyny tragedii i wskazać osoby, które są za nią odpowiedzialne.

Premier Narendra Modi nazwał zdarzenie w fabryce "głęboko niepokojącym" i przekazał, że modli się o szybki powrót do zdrowia rannych.

Premier stanu Tamilnadu, MK Stalin, polecił władzom udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy poszkodowanym i poprosił ministrów stanowych o osobisty nadzór nad akcją ratunkową na miejscu tragedii.

Ważny ośrodek produkcji fajerwerków

Virudhunagar, dystryk, w którym doszło do pożaru, jest ważnym ośrodkiem produkcji fajerwerków. Jak podaje "India Today", w ostatnich latach kilkukrotnie doszło tam do poważnych pożarów. 13 kwietnia 2026 roku potężny wybuch miał miejsce w fabryce Excel w Madathupatti. W lutym 2024 roku inny pożar w zakładzie fajerwerków pochłonął życie dziesięciu osób, a w czerwcu tego samego roku cztery osoby zginęły w kolejnej eksplozji.

Fajerwerki są w Indiach bardzo popularne. Często puszcza się je podczas hinduistycznego święta Diwali oraz w trakcie zaślubin.