Co najmniej 20 osób zginęło, a sześć zostało rannych w wyniku wybuchu w fabryce petard w stanie Tamilnadu - powiedział agencji AFP przedstawiciel lokalnej policji. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli m.in premier Indii Narendra Modi.
Lokalne media takie jak tygodnik "India Today" podają, że eksplozja była tak duża, że natychmiast wywołała pożar, który objął znaczną część zakładu. Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu. Sześć rannych osób przewieziono do pobliskiego szpitala.