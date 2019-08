Co najmniej 57 osób zginęło, a 65 zostało rannych w wyniku wybuchu cysterny z ropą. Do eksplozji doszło w Morogoro, 200 km na zachód od stolicy Tanzanii, Dar es-Salam, gdy ludzie ściągali paliwo z pojazdu, który uległ wypadkowi - podała państwowe radio TBC Taifa.

Doszło do silnej eksplozji, w której zginęło do tej pory co najmniej 57 osób. Byli to głównie kierowcy motocykli służących za taksówki i okoliczni mieszkańcy, którzy rzucili się, by odzyskać paliwo wyciekające ze zbiornika - poinformował lokalną prasę szef regionalnej policji Willbrod Mtafungwa.

Do wypadku doszło w komunie Samsara w pobliżu miasta Morogoro. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie niedopałek papierosa.