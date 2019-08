Do 11 wzrosła liczba rannych, po piątkowych wybuchach do jakich doszło w składzie amunicji pod Aczyńskiem w Kraju Krasnojarskim na Syberii. Według ministerstwa obrony ich przyczyną było uderzenie pioruna w platformy z amunicją. Miejscowe władze mówią natomiast, że do eksplozji doszło podczas rozminowywania terenu.

