Policja z Auckland w Nowej Zelandii aresztowała 32-latka, który w jednym ze sklepów jubilerskich połknął wisiorek z jajem Fabergé. Wartość biżuterii to ponad 19 tys. dolarów. Mężczyzna został oskarżony o kradzież.

Jajka Fabergé / Shutterstock

Policja została wezwana do sklepu jubilerskiego w centrum Auckland w piątek po południu.

Pracownicy zgłosili, że klient połknął wisiorek z jajem Fabergé o wartości 19 tys. dolarów.

Wisiorek wykonany jest z 18-karatowego żółtego złota, ozdobiony zieloną emalią, 60 białymi diamentami i 15 niebieskimi szafirami.

W środku medalionu znajduje się miniaturowa ośmiornica z 18-karatowego złota z czarnymi diamentowymi oczami.

Fabergé to jeden z najbardziej znanych jubilerów na świecie.

Według strony internetowej Fabergé, wisiorek jest wykonany z 18-karatowego żółtego złota i ozdobiony zieloną emalią. Wysadzany jest 60 białymi diamentami i 15 niebieskimi szafirami.