Policja z Auckland w Nowej Zelandii aresztowała 32-latka, który w jednym ze sklepów jubilerskich połknął wisiorek z jajem Fabergé. Wartość biżuterii to ponad 19 tys. dolarów. Mężczyzna został oskarżony o kradzież.

  • Policja została wezwana do sklepu jubilerskiego w centrum Auckland w piątek po południu.
  • Pracownicy zgłosili, że klient połknął wisiorek z jajem Fabergé o wartości 19 tys. dolarów.
  • Wisiorek wykonany jest z 18-karatowego żółtego złota, ozdobiony zieloną emalią, 60 białymi diamentami i 15 niebieskimi szafirami.
  • W środku medalionu znajduje się miniaturowa ośmiornica z 18-karatowego złota z czarnymi diamentowymi oczami.
Policja została wezwana do sklepu jubilerskiego Partridge Jewellers w centrum Auckland w piątek po południu. Pracownicy zgłosili, że jeden z klientów połknął wisiorek z jajem Fabergé. W środku medalionu-niespodzianki była ośmiornica ze specjalnej edycji dedykowanej Jamesowi Bondowi. Wartość naszyjnika to 19 tys. dolarów.

Fabergé to jeden z najbardziej znanych jubilerów na świecie.

Według strony internetowej Fabergé, wisiorek jest wykonany z 18-karatowego żółtego złota i ozdobiony zieloną emalią. Wysadzany jest 60 białymi diamentami i 15 niebieskimi szafirami.

Medalion w kształcie jajka "oferuje niespodziankę" - w środku znajduje się miniaturowa ośmiornica wykonana ze złota 18-karatowego z dwoma czarnymi diamentowymi oczami.

Policja nie była w stanie przedstawić żadnych zdjęć obiektu, ponieważ "nie został on jeszcze odzyskany".

Mężczyźnie postawiono również zarzut kradzieży iPada z tego samego sklepu jubilerskiego 12 listopada. Ma na swoim koncie także inne, mniej spektakularne kradzieże - 13 listopada miał ukraść z jednego z domów żwirek dla kota i preparat na pchły.

Na razie czeka w areszcie na rozprawę. Ma się ona odbyć 8 grudnia.

 