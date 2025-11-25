​W ręce niemieckich służb trafili podejrzani o kradzież miliona euro w monetach z parkometrów w Kempten w Bawarii. Zatrzymani to pracownik zatrudniony przez miasto oraz jego żona. Śledczy wpadli na ich trop dzięki informacjom z banku o wpłatach gotówki na różne konta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na s tronie głównej RMF24.pl

Milion euro zrabowane z parkometrów

Pracownik zatrudniony przez miasto Kempten (Bawaria, Niemcy) oraz jego żona są podejrzani o kradzież miliona euro w monetach. Mieli je rabować z parkometrów.

Mężczyzna miał nielegalnie przywłaszczać sobie monety z parkometrów. Następnie wpłacał je na konta, do których dostęp miała jego żona.

Z szacunków wynika, że miasto poniosło straty przekraczające milion euro w wyniku tych działań.

Bank podejrzewał pranie pieniędzy

Za miejskim pracownikiem i jego żoną prokuratura wydała nakaz aresztowania. Służby aresztowały parę, która we wtorek znalazła się w areszcie.

Śledczy wpadli na ich trop dzięki informacjom z banku o wpłatach gotówki na różne konta. Bank podejrzewał bowiem pranie pieniędzy.

Burmistrz Kempten Thomas Kiechle powiedział, że jest "oszołomiony i zaniepokojony" doniesieniami. W ramach śledztwa służby przeszukały miejskie instytucje.