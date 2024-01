System ochronnych umocnionych szyb został ustawiony w 2022 roku po to, by chroniły zabytkowe miejsce kultu przed regularnym w mieście zjawiskiem przypływu. Dzięki barierom marmurowe kolumny i cenne mozaiki nie są niszczone przez szkodliwą dla nich wodę morską.



Podczas rekordowej powodzi w Wenecji w listopadzie 2019 roku bazylika Świętego Marka poważnie ucierpiała. Woda wdarła się do krypty i uszkodziła posadzki.



To po tym zdarzeniu postanowiono zainstalować dodatkową ochronę wokół świątyni, szczególnie narażonej na skutki powodzi ze względu na jej położenie.