Piątek przyniósł informację o wpłynięciu do Sejmu wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu. Senat przyjął bez poprawek ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - "Mama 4 plus". Z kolei nowelizacja, która ma ujawnić poziom zarobków w Narodowym Banku Polskim, wróci do Sejmu. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie!

