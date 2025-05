Okazuje się, że papież Leon XIV ma włoskie korzenie. Dokumenty potwierdzają, że jego dziadek ze strony ojca pochodził z Sycylii.

Mural z wizerunkiem Leona XIV w Mediolanie / Paolo Salmoirago / PAP/EPA

Genealodzy ustalili, że dziadek papieża, który nazywał się Salvatore Giovanni Riggitano, urodził się w 1876 roku w miejscowości Milazzo koło Mesyny. To nadmorska miejscowość, w której mieszka obecnie ponad 30 tys. osób.

Znana jest dokładna data i miejsce jego urodzenia (dom przy via Ottaviana), a także tożsamość jego rodziców.

Burmistrz miejscowości Milazzo Pippo Midili powiedział, że sprawdzone zostały wszystkie dokumenty dotyczące przodków Leona XIV, które potwierdziły, że to stamtąd pochodził jego dziadek.

Wyślemy te oficjalne dokumenty do Watykanu, mając nadzieję, że papież Leon będzie zadowolony ze swojego włoskiego, sycylijskiego pochodzenia - podkreślił.

Dziadek papieża Prevosta wyemigrował do Ameryki w 1904 roku, gdy miał 28 lat. Dotarł do miasteczka Quincy w stanie Illinois, gdzie od roku mieszkała już jego siostra Rosa. W Stanach Zjednoczonych zmienił imię na John, a nazwisko - na Prevost. Było to nazwisko matki jego żony - Suzanne.