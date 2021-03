Szósty tydzień z rzędu rośnie krzywa zakażeń we Włoszech - podał Instytut Służby Zdrowia. W kraju notuje się stałe pogorszenie sytuacji i wzrost hospitalizacji chorych na Covid-19. Od poniedziałku zostaną zaostrzone restrykcje prawie w całym kraju.

Mediolan / PAP/EPA/PAOLO SALMOIRAGO /

Dane z najnowszego monitoringu epidemii we Włoszech będą podstawą decyzji rządu, który - jak wynika z nieoficjalnych informacji - ogłosi od poniedziałku 11 z 20 regionów kraju czerwonymi strefami najwyższego ryzyka zakażeń. W pozostałych obowiązywać będzie strefa pomarańczowa. Tylko Sardynia pozostanie białym regionem z wyraźnie złagodzonymi przepisami.

Instytut Służby Zdrowia podał, że rośnie liczba zakażeń wśród dzieci w wieku powyżej 10 lat, co jest nowym zjawiskiem obecnej trzeciej fali pandemii. Ogólnie, jak zaznaczono, rośnie odsetek infekcji wśród ludzi młodych.



Nowy dobowy bilans podany przez Ministerstwo Zdrowia to 380 zgonów na Covid-19 i 26 824 nowych zakażeń - o ponad tysiąc więcej niż w czwartek.



Bilans zmarłych w ciągu ponad roku wzrósł do 101 564.



Wykonanych zostało prawie 370 tysięcy testów.



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa przekroczyła 3 miliony. Wyleczonych jest 2,5 mln osób.



Obecnie zakażonych jest ponad 509 tysięcy osób. Liczba ta stale rośnie.



Coraz większe zaniepokojenie budzi wzrost hospitalizacji. W ciągu doby na normalne oddziały przyjęto ponad 400 chorych na Covid-19, a 226 na intensywną terapię.