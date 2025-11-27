Władimirowi Putinowi nie było dane zobaczyć ukraińskiej ambasady w Biszkeku. Budynek został zasłonięty dużym ekranem LED, co - wiele na to wskazuje - było ukłonem w stronę rosyjskiego prezydenta.

Władimir Putin / Alexander KAZAKOV/AFP / East News

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej informacji z Polski i ze świata.

Władimir Putin przyleciał we wtorek do Biszkeku, stolicy Kirgistanu, gdzie wziął udział w szczycie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - sojuszu obronnego niektórych państwa byłego Związku Radzieckiego.

Rosyjski prezydent odbył szereg spotkań i rozmów, m.in. z prezydentem Kirgistanu Sadyrem Dżaparowem, którego rezydencję odwiedził w czwartek.

Ekran LED zasłonił ukraińską ambasadę

Niezależny rosyjski portal Meduza pisze, że jeszcze zanim przywódca Rosji wylądował w Biszkeku, między ambasadą Ukrainy a wspomnianą rezydencją kirgiskiego prezydenta (budynki znajdują się naprzeciwko siebie) zainstalowano duży ekran LED.

Jako pierwszy poinformował o tym ukraiński dziennikarz Hryhorij Pyrlik, zwracając uwagę, że ekran zainstalowano w taki sposób, by z rezydencji, którą Putin dziś odwiedził, nie było widać ani budynku ambasady, ani ukraińskiej flagi.

Telegram

Rosyjski propagandzista Aleksander Junaszew poinformował, że podczas wizyty gospodarza Kremla na rzeczonym ekranie wyświetlana była rosyjska flaga.

W mediach od razu pojawiły się spekulacje, że zrobiono to celowo ze względu na prezydenta Rosji. Denis Awtonomow, doradca ambasadora Ukrainy w Kirgistanie, powiedział: "Ewidentnie istnieje wyraźny związek przyczynowo-skutkowy".

Instagram Rolka

A jak tę sytuację komentują kirgiskie władze? Administracja prezydencka oświadczyła: "To nowy element protokołu. Ekran będzie służył do wyświetlania rządowych nagrań wideo i zapewniania wizualnego wsparcia dla wydarzeń związanych z protokołem".

Meduza przypomniała, że dokładnie rok temu, 27 listopada 2024 r., podczas wizyty Putina w Kazachstanie, na ekranie LED zainstalowanym w pobliżu Opery w Astanie zamiast rosyjskiej wyświetlono flagę ukraińską. Kazachskie władze wszczęły wówczas śledztwo, twierdząc, że ekran został zhakowany.