Gdyby nie trafne decyzje ukraińskiego dowództwa, Kijów jeszcze w tym miesiącu mógłby utracić kontrolę nad Hulajpolem - ważnym z logistycznego punktu widzenia miastem w obwodzie zaporoskim. Sytuacja na tym odcinku frontu została już ustabilizowana.

Trafne decyzje ukraińskiego dowództwa sprawiły, że Ukraińcy nie utracili kontroli nad Hulajpolem w obwodzie zaporoskim (zdjęcie ilustracyjne) / IRYNA RYBAKOVA/AFP / East News

W ciągu ostatnich kilku tygodni armia rosyjska zanotowała postępy terytorialne rzędu 5-10 km na odcinku frontu na wschód i północ od Hulajpola, które pozostaje najważniejszym w tym rejonie węzłem komunikacyjnym i logistycznym sił ukraińskich w obwodzie zaporoskim.

Ukraiński projekt DeepState, który analizuje sytuację na polu bitwy i tworzy mapy przedstawiające aktualną linię frontu, poinformował jednak, że Rosjanie znacząco spowolnili swój marsz w kierunku Hulajpola. Wszystko dzięki trafnym decyzjom ukraińskiego dowództwa.

Udało się uniknąć "wielkiej tragedii"

Analitycy twierdzą, że wydarzenia, do których doszło w ciągu ostatniego tygodnia, mogły doprowadzić do utraty miasta już w tym miesiącu, ale udało się uniknąć "wielkiej tragedii". Według DeepState wszystko zaczęło się od utraty przez Ukraińców dwóch miejscowości - Połtawki i Uspeniwki.

"Z powodu braku możliwości odzyskania utraconych pozycji, (...) podjęto decyzję o szybkim wzmocnieniu nowych linii obronnych na południe od Nowouspieniwska. Jednocześnie 102. Brygada Obrony Terytorialnej, która odnosiła stosunkowo duże sukcesy na prawym skrzydle, choć ponosiła straty, powstrzymywała wroga" - pisze DeepState.

Analitycy przekazali, że w pewnym momencie sytuacja była bardzo ciężka - Rosjanie napierali, w dodatku ukraińskie pozycje infiltrowały wrogie wojska. Jeden z batalionów wspomnianej 102. Brygady Obrony Terytorialnej utracił kontrolę nad pozycjami, przez co ludność została pozostawiona sama sobie. Nie wiedząc, co robić, Ukraińcy zaczęli się wycofywać. W efekcie prawie dwie kompanie zaczęły opuszczać rejon miejscowości Zielony Gaj i Wysokie.

"Wcześniej dowództwo, zdając sobie sprawę z (kiepskiej) perspektywy, wysłało dodatkowe siły z 225. Pułku Szturmowego i jednej z brygad zmechanizowanych, które szybko rozpoczęły formowanie nowej linii obrony bezpośrednio przed Hulajpolem" - napisali analitycy DeepState. Dodali, że z powodu "nieautoryzowanego wycofania" i "chaosu" odnotowano przypadki bratobójczego ognia wśród Ukraińców.

Sytuacja na tym odcinku frontu została już jednak ustabilizowana. "Dzięki udanej współpracy Dowództwa Operacyjnego "Południe", 225. Pułku Szturmowego i pozostałych jednostek, udało się ustabilizować sytuację - chaos w formacjach bojowych niemal całkowicie zniknął, wróg znacząco spowolnił swój marsz w kierunku Hulajpola, a nowa linia obrony została utworzona" - wskazano.