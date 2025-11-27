​Sąd w Luksemburgu skazał w czwartek 23-letniego Szweda na osiem lat więzienia, w tym sześć w zawieszeniu, za przygotowywanie zamachu na Konkurs Piosenki Eurowizji w 2020 roku w Rotterdamie - podały luksemburskie i holenderskie media. Skazany ma też wziąć udział w programie deradykalizacyjnym.

Konkurs piosenki Eurowizji w Rotterdamie (zdjęcie poglądowe) / PATRICK VAN EMST / POOL / PAP/EPA

Według śledczych obywatel Szwecji Alexander H., mieszkający wówczas w Luksemburgu student chemii, planował "zabić jak najwięcej osób" poprzez użycie cyjanku, rycyny, materiałów wybuchowych oraz rozpylenie chloru w hali Rotterdam Ahoy. Na jego laptopie znaleziono dokument opisujący szczegółowe przygotowania. Zamach nie doszedł do skutku dzięki działaniom luksemburskich służb, które zatrzymały go w lutym 2020 r.

Młody Szwed skazany. Należał do "Zielonej Brygady"

Prokuratura w Luksemburgu określiła 23-latka mianem "ekofaszysty", wskazując, że jego motywacją była skrajnie prawicowa ideologia łącząca rasizm, antysemityzm i radykalny ekologizm. Według prokuratora H., związany z grupą określaną jako Zielona Brygada (Green Brigade), dążył do wywołania "wojny ras".

Według ekspertów zajmujących się ekstremizmem Zielona Brygada to skrajnie prawicowa, ekofaszystowska formacja określana jako powiązana z siecią terrorystyczną The Base. Grupa miała stać za podpaleniami i przygotowaniami do zamachów motywowanych ideologią supremacji rasowej i tzw. akceleracjonizmu (koncepcji głoszącej, że swobodny rozwój kapitalizmu doprowadzi do jego upadku, który należy przyspieszyć).

Miał w planach ataki w Szwecji i Luksemburgu

W 2025 r. w Luksemburgu zatrzymano również lokalnego członka formacji, u którego odkryto składniki do produkcji TATP i innych materiałów wybuchowych. H. miał w planach także ataki w Szwecji i Luksemburgu. Łącznie postawiono mu 11 zarzutów, w tym naruszenia prawa o broni i przygotowania zamachów terrorystycznych.

Konkurs Eurowizji 2020 ostatecznie nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa i został zorganizowany rok później, również w Rotterdamie, z ograniczoną publicznością.