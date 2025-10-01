W przypadku Wikipedii, treści są tworzone i edytowane przez społeczność wolontariuszy. Nie wiadomo jeszcze jednak, w jaki sposób będzie funkcjonować Grokipedia. Firma xAI nie ujawniła dotąd szczegółów dotyczących działania nowego serwisu - nie wiadomo, czy będzie on w pełni generowany przez sztuczną inteligencję, czy też użytkownicy będą mogli edytować treści. Niewiadomą pozostaje również, czy Grokipedia zaoferuje osobne adresy URL dla poszczególnych tematów, czy będzie to raczej rozszerzona wersja Groka, odpowiadająca na pytania użytkowników.

Krytyka Wikipedii i kontrowersje wokół Groka

Elon Musk od dawna nie kryje swojego krytycznego stosunku do Wikipedii. Zarzuca jej brak obiektywizmu i promowanie lewicowych poglądów. W styczniu bieżącego roku Musk publicznie zażądał odebrania Wikipedii funduszy, mimo że encyklopedia nie otrzymuje rządowego finansowania.

Jego zarzuty spotkały się z ostrą odpowiedzią ze strony założyciela Wikipedii, Jimmy’ego Walesa, który podkreśla, że encyklopedia skupia się na dokładności i prawdziwości podawanych informacji.

Warto przypomnieć, że Musk deklaruje, iż Grok - chatbot AI stworzony przez xAI - ma być narzędziem "poszukującym prawdy". Jednak sam Grok nie ustrzegł się kontrowersji. W ostatnich miesiącach chatbot wywołał burzę, udzielając antysemickich odpowiedzi. Firma Muska tłumaczyła się wtedy błędem w programowaniu.

Wikipedia - ostatni bastion wspólnej rzeczywistości?

Wikipedia od lat pozostaje jednym z najważniejszych źródeł wiedzy w internecie. Jest siódmą najczęściej odwiedzaną stroną na świecie, a jej treści powstają dzięki pracy tysięcy wolontariuszy. Portal branżowy PCMag podkreśla, że pokonanie Wikipedii nie będzie łatwe, a magazyn "The Atlantic" zwraca uwagę, że mimo oskarżeń Muska o lewicowość, Wikipedia jest "ostatnim bastionem wspólnej rzeczywistości" w coraz bardziej podzielonym internecie.

"The Atlantic" zaznacza także, że Wikipedia, obsługiwana przez organizację non-profit i utrzymywana przez wolontariuszy, nie jest ideologicznym więzieniem, a raczej schronieniem w podzielonym internecie.