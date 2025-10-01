Elon Musk, jeden z najbogatszych ludzi świata i właściciel firm takich jak Tesla czy SpaceX, ogłosił właśnie, swój najnowszy projekt – Grokipedię, która ma stać się poważnym konkurentem dla powszechnie znanej Wikipedii. Nowa platforma, tworzona przez firmę xAI, ma być według Muska "ogromną poprawą w stosunku do Wikipedii" i stanowić "niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata".
Nazwa nowego serwisu nawiązuje do Groka - chatbota opartego na sztucznej inteligencji, również stworzonego przez xAI. Musk zapowiedział powstanie Grokipedii we wtorek na platformie X, podkreślając, że nowy projekt ma być przełomem w sposobie gromadzenia i udostępniania wiedzy w internecie.
"Budujemy Grokipedię w xAI. Będzie to ogromna poprawa w stosunku do Wikipedii. Szczerze mówiąc, jest to niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata" - napisał Musk.