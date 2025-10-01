Szpital powinien zapewnić rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem na oddziale intensywnej terapii. Taka jest główna rekomendacja Rzecznika Praw Pacjenta po postępowaniach zakończonych w placówkach w całej Polsce - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kontrole to efekt między innymi serii materiałów RMF FM. Wiosną w Faktach nagłośniliśmy problem braku jasnych reguł na szpitalnych OIOM-ach.

Dziecko w szpitalu (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Zakończone postępowania prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta oznaczają w praktyce, że rodzice mogą oczekiwać, że to właśnie szpital, czyli w praktyce dyrektorzy i ordynatorzy, tak zorganizują to, co dzieje się na OIOM-ie, że mama lub tata, poza wyjątkowymi sytuacjami, będą mogli być obok dziecka.

Jest to możliwe, aby tak zorganizować pracę oddziału, by było to bezpieczne dla pacjentów, którzy są na oddziale, zarówno tych odwiedzanych, jak i tych niezwiązanych z odwiedzającymi. Widzimy, że zmienia się rzeczywistość - podkreśla w rozmowie z RMF FM Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta interweniował w sumie w dziewięciu szpitalach, m.in. w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Z informacji, jakie uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że wszczęte postępowania dotyczyły wybranych lecznic w województwach takich jak małopolskie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie.

W ośmiu przypadkach jest konkluzja po postępowaniu: na dziecięcym OIOM-ie jeszcze wiosną naruszane były prawa pacjenta. Tam - jak potwierdził reporter RMF FM - szpitale już zmieniły zasady odwiedzin.

Rekomendacje dla szpitali

Do szpitali trafiły także rekomendacje przygotowane przez krajową konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. Katarzynę Kotwis. Wskazują one, że obecność rodzica przy dziecku w trakcie intensywnej terapii jest istotna z punktu widzenia procesu leczenia i powinna być respektowana, a szpitale powinny tak się zorganizować, aby były w stanie zapewnić realizację tego prawa.

Autorka rekomendacji podkreśla, że obecność rodzica na OIOM-ie musi odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności pozostałych pacjentów leczonych na oddziale. Rodzice mogą zostać poproszeni o opuszczenie sali na czas udzielania świadczenia pielęgnacyjnego czy higienicznego innemu pacjentowi lub prowadzenia działania reanimacyjnego.

W przypadku, gdy rodzic uważa, że jego prawo do odwiedzin i przebywania obok dziecka zostało naruszone, może zgłosić się albo właśnie do Rzecznika Praw Pacjenta, albo do pełnomocnika do spraw praw pacjenta w konkretnej lecznicy. Takie stanowisko jest w kilkuset polskich szpitalach.