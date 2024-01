Uznany za więźnia politycznego Grigorij Wintier poprosił Władimira Putina o przeprowadzenie na nim eutanazji. Rosyjski działacz na rzecz praw człowieka chce "uniknąć śmierci w męczarniach z powodu cukrzycy" w kolonii karnej - informuje Radio Wolna Europa.

Władimir Putin / EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL / PAP/EPA

Wintier to rosyjski paleontolog i działacz na rzecz praw człowieka, który został skazany w styczniu na trzy lata pozbawienia wolności za rozpowszechnianie "fałszywych informacji" na temat rosyjskiej armii walczącej na Ukrainie.

W liście napisanym przez aktywistę przed usłyszeniem wyroku mężczyzna zaalarmował, że system penitencjarny nie może mu zapewnić insuliny, której potrzebuje do leczenia cukrzycy. Jak dodał, nie będzie też w stanie zdobyć lekarstw spoza kolonii karnej, ponieważ w tym celu musiałby stawiać się u lekarzy po recepty, co nie jest dozwolone.



Moje doświadczenie mówi mi, że bez mojego leku moje życie w zamknięciu będzie bardzo krótkie... Doświadczę długiej i okrutnej śmieci... Świadomy tego, że jako więzień doświadczę śmierci w męczarniach wśród obcych, okrutnych i całkowicie obojętnych ludzi w więzieniu, zwracam się o pozwolenie na dobrowolną eutanazję medyczną - napisał do Putina Wintier.



Jak stwierdził, kara więzienia dla niego jest jak "publiczna egzekucja, której towarzyszyć będzie długotrwałe cierpienie w czasie powolnej i bolesnej śmierci".



To nie jest 1937 (czas czystek stalinowskich - PAP) - to jest perwersyjny patologiczny sadyzm, znany na świecie jako rosyjski federalny system penitencjarny - dodał 55-latek.



Wintier prowadzi organizację na rzecz praw człowieka w mieście Czerepowiec na północy Rosji. Dzięki jego działaniom m.in. ujawniono przypadki masowego bicia osadzonych w miejscowym więzieniu.



Sprawę przeciwko niemu wszczęto w sierpniu 2022 r. w związku z tym, że opublikował w internecie treści dotyczące zbrodni popełnionych przez rosyjskich żołnierzy na cywilach na Ukrainie.



Organizacja Memoriał uznała Wintiera za więźnia politycznego.